Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта

Актер и музыкант Петр Мамонов седьмые сутки находится в реанимации, рассказали РИА Новости его супруга.

По словам Ольги Мамоновой, дыхание артиста все еще поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких, а состояние его остается крайне тяжелым.

Напомним, Петра Мамонова с коронавирусом положили в ковидный госпиталь в Коммунарке. Практически сразу его поместили в отделение реанимации.

Днем ранее умер народный артист СССР, актер, певец, режиссер, педагог и художественный руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко.