Алтайский "Пухляш" больше не работает с Little Big

Алтайский "Пухляш" Дмитрий Красилов прекратил сотрудничать с музыкальной группой Little Big. Об этом рассказал один из участников коллектива Антон Лиссов.

"Он хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько [проектов]. У нас замкнулась эта петля временная, он дальше там развлекается. <…> Мы закрыли эту историю", - сказал музыкант в интервью Youtube-каналу Street Beat TV.

По его словам, команда не видит смысла в том, чтобы брать Красилова "на прицем". Кроме того, Лисов отметил, что теперь у танцора своя жизнь.

Напомним, Красилов – блогер-танцор, уроженец города Заринска Алтайского края. Он прославился после выхода клипа Little Big – Uno, с которым группа должна была поехать на Евровидение-2020. Изначально музыканты не собирались брать Пухляша с собой, но после тысяч просьб фанатов изменили свое решение. Однако из-за пандемии COVID-19 музыкальный конкурс отменили.