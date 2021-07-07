Россиянам объяснили порядок вакцинации от ковида при заболевании после первой прививки

Человеку, который заболел после первой прививки от COVID-19, второй компонент вводить не нужно. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Вторая доза ему не нужна, он должен быть ревакцинирован через шесть месяцев после документированного случая коронавирусной инфекции", — объяснил эксперт.
Если же человек после первой дозы подхватил ОВРИ, то в этом случае следует дождаться выздоровления и через две-три недели после исчезновения симптомов завершить курс вакцинации.
Ранее главный врач городской больницы №11 Барнаула Андрей Коломиец рассказал, что симптомы коронавируса в третью волну сильно отличаются от предыдущих.
Комментарии
Медицина стала бизнесом, забыла , что нельзя прививаться при пандемии. Заболевших будет в геометрической прогрессии больше! Или кто то хочет в турцию так сильно, так там уже Индийский штамм, от него нет пока вакцин.
7.07.2021 14:21
гость
гость если ты ерунду прочитал не надо ее всем пересказывать