Россиянам объяснили порядок вакцинации от ковида при заболевании после первой прививки

Человеку, который заболел после первой прививки от COVID-19, второй компонент вводить не нужно. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Вторая доза ему не нужна, он должен быть ревакцинирован через шесть месяцев после документированного случая коронавирусной инфекции", — объяснил эксперт.

Если же человек после первой дозы подхватил ОВРИ, то в этом случае следует дождаться выздоровления и через две-три недели после исчезновения симптомов завершить курс вакцинации.

Ранее главный врач городской больницы №11 Барнаула Андрей Коломиец рассказал, что симптомы коронавируса в третью волну сильно отличаются от предыдущих.