В Барнауле 8 июля отключат горячую воду в 18 домах

С 9:00 до 21:00 8 июля в Барнауле перекроют горячую воду на улицах Коллективная, Линейная и Цеховая. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В компании уточнили, что под отключение попадают пять многоквартирных и 13 частных домов. Это необходимо для установки заглушек на участке тепловой сети у здания №20 на проспекте Калинина, где в дальнейшем произведут замену трубопровода.

"Это один из этапов подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону 2021-2022 годов", – уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, в 2021 году на ремонт объектов коммунального хозяйства выделили 2,1 млрд рублей. "Барнаульская теплосетевая компания" в рамках подготовки к отопительному сезону выполнит ремонт 117 объектов на общую сумму 1,3 млрд рублей.