Мэрия Барнаула отозвала разрешение на пикет против обязательной вакцинации

Власти Барнаула отозвали разрешение на пикет на площади Свободы, которое было дано противникам принудительной вакцинации провести. Об этом сообщает "Банкфакс".

Решение объяснили введением новых ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, организаторы пикета утверждают, что "руководство некоторых компаний возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться".

Они подчеркнули, что вместо принуждения необходимо ввести дополнительное стимулирование тех, кто принял решение поставить прививку.

Также активисты призывают наиболее полно информировать людей о всем, что касается вакцины и "не создавать истерии про опасные зарубежные вакцины", которая, по их мнению, снижает доверие в том числе и к отечественной.