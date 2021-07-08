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Расширение Чуйского тракта завершено почти на 60%

, ИА "Амител"
Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Дорожники продолжают работать над расширением Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов. Сейчас работы завершены почти на 60%, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В УПРДОР "Алтай" рассказали, что проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, встречные потоки разделяют металлическим барьерным ограждением. 

На основной дороге практически полностью выполнили работы на первых четырех километрах участка по направлению из Барнаула в сторону Новосибирска.

Ввод объекта в эксплуатацию по контракту запланирован на ноябрь 2022 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения кабмину по поводу утверждения дорожной карты реконструкции Чуйского тракта до 2030 года после соответствующей просьбы губернатора Алтайского края. 

В общей сложности реконструкция обойдется почти в 50 млрд рублей, которые будут выделять частями в течение восьми-девяти лет.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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