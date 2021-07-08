Мутации могут привести к возникновению суперштаммов коронавируса

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов в эфире радио Sputnik рассказал о том, что постоянные мутации могут привести к появлению суперштамма коронавируса.

Дурманов заявил, что новые формы вируса будут требовать иного подхода к лечению. Бороться с их возникновением лучше уже сейчас.

"Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть", — сказал врач.

Эксперт также отметил, что страны готовятся к возможным изменениям вируса. Производители уже работают над новыми препаратами.