Волонтеры устранили несколько крупных свалок в Барнауле

Фото: Barnaul.org

Экологические студенческие отряды "Зеленая волна" и "Атлас" помогают благоустраивать Барнаул. Пять бригад отрядовцев закреплены за районами города, еще одна команда из восьми человек наводит порядок в лесных массивах, сообщает пресс-служба мэрии.

С прошлой недели волонтеры работают по очистке реки Пивоварки. За это время им удалось собрать около 50 мешков мусора.

Активисты также работали в зеленой зоне, прилегающей к дому по ул.Гущина, 150, между домами по ул.Георгия Исакова, 214-218, около здания по ул.Юрина, 208в. Также стройотрядовцы навели порядок по ул.Солнечная Поляна от ул.Юрина до пр-кта Космонавтов в районе барнаульского ипподрома.

Несколько эко-акций прошло на территории Октябрьского района. Студенты навели порядок в зеленых зонах по проспекту Комсомольскому, 106а, проезду Гужтранспортному. Также они ликвидировали несанкционированную свалку бытового мусора площадью по адресу: ул.Чеглецова, 7, разместили информационный аншлаг о запрете складирования мусора, провели санитарную вырезку поросли клена.

В Индустриальном районе Барнаула бойцы отряда привели в порядок зеленую зону по ул. С.Ускова около детского сада №278. А еще один отряд наводит порядок в сквере по улице Приречной, расположенном в Центральном районе.