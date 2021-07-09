Прокуратура запретила использование двух аттракционов в барнаульском парке

Фото: пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю

Прокуратура Ленинского района Барнаула провела проверку соблюдения требований законодательства при эксплуатации аттракционов. Прокуроры выявили, что в одном из парков города два механических устройства, а именно "Американские горки" и "Колесо обозрения", использовались. без каких-либо документов на право собственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю, проверяющим не представлены документы, подтверждающие ежегодную проверку безопасности, акты оценки технического состояния аттракционов. Высота ограждения не соответствовала требуемым нормам.

В результате прокуроры района направили в суд исковое заявление о понуждении собственника парка устранить нарушения и запретить эксплуатацию аттракционов, поскольку те могут причинить вред. Суд требование удовлетворил и сейчас их эксплуатация запрещена.