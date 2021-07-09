Онищенко раскритиковал идею тотальной вакцинации от коронавируса в России

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал идею вакцинации от коронавируса всего населения России. В интервью "Ленте.ру" он назвал ее несвоевременной.

По его словам, сейчас в стране необходимо вакцинировать тот контингент жителей, которым это необходимо по профессиональным показателям.

"Это службы сервиса. Сейчас, слава богу, по этому пути пошла Москва, четко и ясно. У нас есть обязательная вакцинация. Например, по медицинскому показанию. Это, допустим, старшее поколение. Я уверен, что если мы здесь сделаем все, что положено, особенно в Москве, Петербурге, Московской области, Красноярском крае и Калининградской области, то необходимости в тотальной вакцинации не будет", – сказал Онищенко.

Отдельно политик отметил, что прежде чем задумываться о поголовной вакцинации, следует наладить этот процесс. Он напомнил, что всего в стране привито 11% населения. "Нам нужно сначала сделать первый шаг, который не делается пока еще", – отметил бывший санитарный врач страны.