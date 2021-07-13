Названы подробности наезда иномарки на припаркованные авто в Барнауле

В ОГИБДД Барнаула рассказали подробности столкновения автомобилей во дворе дома на улице Глушкова, 6, которое произошло вечером 12 июля. По данным правоохранителей, 40-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", иномарка задела сразу три машины – ГАЗ 32 21, Nissan AD и Chevrolet Cruze. В результате аварии пострадавших нет.

Напомним, что вечером 12 июля водитель за рулём иномарки протаранил два автомобиля, припаркованных во дворе дома № 6 на улице Глушкова.

Согласно снимку с места происшествия, возле места столкновения на асфальте лежал мужчина, однако очевидцы не уточнили, кем он является и почему прилег "отдохнуть" возле машин.