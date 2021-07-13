Фармацевт рассказала, как экономить на лекарствах и не вредить здоровью

Эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина рассказала о том, как сэкономить на лекарствах без вреда для здоровья. Об этом сообщает радио Sputnik.

Во-первых, по словам специалиста, нужно посоветоваться с сотрудником аптеки. Цены на лекарства из нужного вам списка могут сильно отличаться.

"Тут вы должны понимать, что действующее вещество одно, а торговых наименований может быть до 50 разных, и ценовая линейка у них будет различаться в разы, и речь не про копейки и даже не про рубли", – отметила Булыгина.

Также, по её словам, для лечения хронических заболеваний можно покупать лекарства заранее, поскольку цены на препараты могут расти. При этом приобретать таблетки для лечения возможных заболеваний специалист не рекомендует, поскольку врач может назначить вам совсем другие препараты.

Ранее медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али рассказал, как выявить лекарство-пустышку. По словам специалиста, покупатель может самостоятельно выяснить, какой препарат он покупает.