Врач рассказал, как выявить лекарство-пустышку

Медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али рассказал агентству "Прайм", как выявить лекарство-пустышку. По словам специалиста, покупатель может самостоятельно выяснить, какой препарат он покупает.

Специалист рекомендует прочитать клинические исследования, научные работы, протоколы лекарственных средств и проанализировать эту информацию. Врач отметил, что подобную информацию можно найти на специализированных сайтах. Например, на порталах PubMed или UpToDate.

"Самый простой – это обратиться к квалифицированному врачу. Для этого даже необязательно идти на приём, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн, воспользовавшись смартфоном или компьютером с доступом в интернет", – добавил эксперт.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о том, что сотрудники аптек нередко могут предложить вместо прописанного вам лекарства его аналог.