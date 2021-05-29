Врач рассказал, как выявить лекарство-пустышку

Медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али рассказал агентству "Прайм", как выявить лекарство-пустышку. По словам специалиста, покупатель может самостоятельно выяснить, какой препарат он покупает.
Специалист рекомендует прочитать клинические исследования, научные работы, протоколы лекарственных средств и проанализировать эту информацию. Врач отметил, что подобную информацию можно найти на специализированных сайтах. Например, на порталах PubMed или UpToDate.
"Самый простой – это обратиться к квалифицированному врачу. Для этого даже необязательно идти на приём, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн, воспользовавшись смартфоном или компьютером с доступом в интернет", – добавил эксперт.
Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о том, что сотрудники аптек нередко могут предложить вместо прописанного вам лекарства его аналог.
Комментарии
Что бы старушке узнать поддельное лекарство или нет нужно окончить мединститут или освоить комп.Пока изучаешь-на тебе уже "деревянный бушлат"!!! Чесать языком не мешки ворочать!!!
Статистика давно известна и даже открыто публиковалась несколько лет назад.
У нас в стране до 70% препаратов - контрафакт и даже откровенные подделки в лучшем случае из мела.
И проконтролировать всякие разные частные ООО, неизвестно где и как штампующие талетки, не представляется возможным.
Но из практики хорошо известно, что один и тот же препарат по названию из нашей аптеки и, например, из немецкой действует совершенно по-разному!