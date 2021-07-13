Барнаульская автоледи отвлеклась на детей и протаранила Lexus на трассе

Жительница Барнаула отвлеклась во время вождения и попала в ДТП на трассе под Бердском. Об этом сообщает "Свидетель".

Авария произошла 13 июля в районе поворота на "Агролес". В момент столкновения в машине находились несовершеннолетние дети.

"Девушка на автомобиле Toyota из города Барнаула, возвращаясь из отпуска и проезжая Бердск, отвлеклась на секунду на детей и врезалась в попутно двигавшийся Lexus, – прокомментировали ситуацию в аварийном комиссариате.

На месте ДТП работали врачи. Обошлось без серьёзных травм. Медицинские работники "помазали" детей зелёнкой, а саму аварию оформили как столкновение без пострадавших.