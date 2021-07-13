Барнаульская автоледи отвлеклась на детей и протаранила Lexus на трассе

Жительница Барнаула отвлеклась во время вождения и попала в ДТП на трассе под Бердском. Об этом сообщает "Свидетель".
Авария произошла 13 июля в районе поворота на "Агролес". В момент столкновения в машине находились несовершеннолетние дети.
"Девушка на автомобиле Toyota из города Барнаула, возвращаясь из отпуска и проезжая Бердск, отвлеклась на секунду на детей и врезалась в попутно двигавшийся Lexus, – прокомментировали ситуацию в аварийном комиссариате.
На месте ДТП работали врачи. Обошлось без серьёзных травм. Медицинские работники "помазали" детей зелёнкой, а саму аварию оформили как столкновение без пострадавших.
Комментарии
Зеленка наше всё.
дети зло, пусть дома сидят
Да не попала в ДТП. а устроила ДТП.
"Девушка на автомобиле Toyota из города Барнаула, возвращаясь из отпуска и...
И при чем тут ОТПУСК ????? А если из командировки, то не попала бы???
И никакая она уже не девушка (коль дети есть) натуральная женщина)))
коль решили новость так преподнести
а где была в отпуске то? что делала? что ела?
13.07.2021 12:55
- гость -
дети зло, пусть дома сидят
не пей больше, а то белочка злом тебе будет
какая новость, такие и комменты
13.07.2021 14:00
- гость -
это вам видимо ваша белочка нашептала
Барнаульская автоледи...
Обезьяна с гранатой.