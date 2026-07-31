Суд обязал алтайскую бизнесвумен выплатить 300 тысяч рублей за немаркированную водку

Одну из бутылок купил мужчина, который сразу сообщил о нарушении в правоохранительные органы

31 июля 2026, 14:01, ИА Амител

Водка / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Первомайском районе индивидуальную предпринимательницу привлекли к административной ответственности за оборот немаркированной алкогольной продукции. За продажу безакцизной водки женщине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как установил суд, предпринимательница приобрела у частного лица шесть бутылок водки без обязательной маркировки, после чего выставила алкоголь на продажу в своем магазине.

Одну из бутылок приобрел покупатель, который сразу сообщил о нарушении в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции изъяли всю немаркированную алкогольную продукцию и направили ее на экспертизу. Исследование показало, что водка не соответствовала требованиям ГОСТа по крепости, а также сведениям, указанным на этикетке.

«В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ ("Оборот алкогольной продукции без маркировки")», — отметили в ведомстве.

Мировой судья признал предпринимательницу виновной, назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей и постановил уничтожить изъятую алкогольную продукцию.