Суд обязал алтайскую бизнесвумен выплатить 300 тысяч рублей за немаркированную водку
Одну из бутылок купил мужчина, который сразу сообщил о нарушении в правоохранительные органы
31 июля 2026, 14:01, ИА Амител
В Первомайском районе индивидуальную предпринимательницу привлекли к административной ответственности за оборот немаркированной алкогольной продукции. За продажу безакцизной водки женщине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как установил суд, предпринимательница приобрела у частного лица шесть бутылок водки без обязательной маркировки, после чего выставила алкоголь на продажу в своем магазине.
Одну из бутылок приобрел покупатель, который сразу сообщил о нарушении в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции изъяли всю немаркированную алкогольную продукцию и направили ее на экспертизу. Исследование показало, что водка не соответствовала требованиям ГОСТа по крепости, а также сведениям, указанным на этикетке.
«В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ ("Оборот алкогольной продукции без маркировки")», — отметили в ведомстве.
Мировой судья признал предпринимательницу виновной, назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей и постановил уничтожить изъятую алкогольную продукцию.
14:18:07 31-07-2026
помню в 2010 году в Крыму я пошел на базар. Там был ряд такой метров триста и по обе строны за прилавками сидели и продавали чачу и крепкие вина -гранатовые, виноградные. Разумеется без ничего. Разных сортов. И часа разных сортов. Каждый наливал пол рюмки -попробовать. Я пока до конца ряда дошел уже ноги едва держали
14:30:27 31-07-2026
Гость (14:18:07 31-07-2026) помню в 2010 году в Крыму я пошел на базар. Там был ряд тако... Похожее и в Хосте было! Веселое было время)))
16:33:39 31-07-2026
Я знаю где продают САМОГОН!
16:46:40 31-07-2026
Иван (16:33:39 31-07-2026) Я знаю где продают САМОГОН! ...
Ну так покупай и пей, пока родители домой не пришли!