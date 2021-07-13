В Барнауле заработал передвижной пункт весового контроля

13 июля в барнаульском посёлке Затон начал работу второй пункт весового контроля для большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Работа ведётся совместно с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Министерства внутренних дел России и Межрегионального управления Государственного автодорожного надзора по Алтайскому краю, Республике Алтай и Кемеровской области, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Министерства транспорта Российской Федерации.
Отмечается, что наибольший вред дорожному полотну наносят именно большегрузы, поэтому пункты будут контролировать их вес.
Всего в краевой столице функционируют две площадки весогабаритного контроля.
Комментарии
Вред дорожному полотну очень сильно наносят рукозадые дорожники и хапуги-начальники! В районе Шипуново построили дорогу новую... У моей бабушки стиральная доска была ровнее!
Это хорошо.