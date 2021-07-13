В Алтайском крае безработица сменилась нехваткой соискателей

На учёте в службах занятости в Алтайском крае состоит 21 789 человек, а свободных вакансий в регионе – 23 085. Напряжённость на рынке труда уменьшается, а безработицу сменяет нехватка рабочих рук.

Особенно сильно недостаток рабочей силы ощущается в городах региона. На 8601 соискателя здесь приходится 16 367 свободных вакансий (0,5 соискателя на одно место). По информации ИА "Банкфакс", эта информация актуальна для Барнаула, Бийска, Алейска, Белокурихи, Заринска, Новоалтайска, Ярового, ЗАТО Сибирский.

За прошедший месяц 2021 года число безработных в крае уменьшилось на три тысячи человек. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению региона составляет 1,7%.

Ранее Виктор Томенко заявил, что к осени в регионе уровень безработицы планируют снизить до 17 тысяч человек.

По словам губернатора, в худшее время в пандемию число зарегистрированных безработных возрастало до 40 тысяч. Сейчас это число уменьшилось вдвое, а к осени показатели безработицы хотят привести к допандемийному уровню.