Такой день. Смертельная драка и установка "Барнаула орденоносного" на здании мэрии

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 13 июля.

Возле ночного клуба "Че Гевара" в Барнауле произошла драка со смертельным исходом. Инцидент произошёл примерно в 5 часов утра. Молодые люди повздорили и вышли разобраться на улицу, где между ними началась драка.

В результате драки мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой позже скончался. Погибшим оказался студент АГМУ из Киргизии, 24-летний Баходиржон Мирзакаюмов.

Позднее следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

В сентябре на избирательных участках, расположенных в Алтайском крае, организуют видеонаблюдение, также планируется круглосуточное дежурство правоохранителей. Такие повышенные меры безопасности будут приняты в связи с тем, что выборы в Госдуму и АКЗС растянутся на три дня.

Конструкцию "Барнаул орденоносный" всё-таки установят на здании мэрии. Сейчас городские власти ищут подрядчика на изготовление и монтаж надписи, начальная цена работ, согласно документации к аукциону, составила более 3,5 млн рублей.