В сентябре на избирательных участках, расположенных в Алтайском крае, организуют видеонаблюдение, также планируется круглосуточное дежурство правоохранителей. Такие повышенные меры безопасности будут приняты в связи с тем, что выборы в Госдуму и АКЗС растянутся на три дня. Об этом в ходе пресс-конференции 13 июля рассказала глава крайизбиркома Ирина Акимова.

По её словам, КИК организует дополнительную закупку сейфов для участковых комиссий. Это связано с возросшим объёмом избирательной документации. В сейфах, в частности, будут хранить бюллетени для голосования и специальные пакеты. Кроме того, уже известно, что видеонаблюдение на участках будет идти круглосуточно, онлайн-трансляция станет доступна в интернете. Также прозрачность выборов обеспечат и наблюдатели, пришедшие на участки.

Как и в прошлом году при голосовании за поправки в Конституцию, на участках будет максимально аскетично. Ирина Акимова отметила, что традиционной торговли выпечкой и продуктами, скорее всего, не будет из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Именно из-за ковида выборы в сентябре будут проходить в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября.

Организаторы выборов будут стараться не допустить скученности в процессе голосования и по возможности развести потоки электората. По традиции на участках члены комиссии будут использовать маски, перчатки, измерять температуру тела на входе, обрабатывать руки антисептиком, использовать специальные защитные экраны и т.д.