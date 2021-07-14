Среда, 14 Июль, 09:43

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,06
€ 87,78
23°


5833175 +24702
Обь
244см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом

, ИА "Амител"
Ранее на этой строчке располагалась Франция
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Россия обогнала Францию и переместилась на четвёртое место по числу заражений коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро 14 июля.

Так, за весь период в России выявили 5 833 175 случаев COVID-19. Во Франции, которая теперь занимает пятое место, зарегистрировано 5 700 017 заболевших.

В первую тройку антирейтинга по-прежнему входят США (33 518 946 человек), Индия (30 907 282) и Бразилия (19 089 940).

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что человечество рано или поздно столкнётся с новой пандемией, которая окажется гораздо опаснее нынешней.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.07.2021 09:01
krash

хоть в чем то преуспели

14.07.2021 09:06
- гость -

14.07.2021 09:01
krash
хоть в чем то преуспели

Свобода личности превыше всего, никто не может мне запретить жить по принципу: "Назло маме отморожу уши". "Не трогайте мой иммунитет" "Не буду колоть чипированную жижу"
А какого результата вы ждали?

14.07.2021 09:07
- гость -

Нагнули супостатов!

14.07.2021 09:10
krash

14.07.2021 09:06
- гость - ой хоспади...да коли ты эту жижу...не в ней суть. все по акция м на моря бегают, от туда и возят эту дрянь, закрыть границу и небыло бы такого. а так как у нас населения дофига, и оно рвануло на летние отпуска, и щас начало возвращаться - вот вам и рещультат. Причем большинтсо=во из них скорее всего по простудным заболеваниям, часто после морей болеют и болели. слушай больше, колись чаще.

14.07.2021 09:16
- гость -

14.07.2021 09:10
krash

слушай больше, колись чаще.
Так там поди колоть не куда, вся ж.. в рамах.))

14.07.2021 09:20
гость

В первую тройку антирейтинга по-прежнему входят США (33 518 946 человек)

Китай в четыре раза больше, а зараженных в 30 раз меньше, какую жижу колят в США и какую в Китае?

14.07.2021 09:21
гость

14.07.2021 09:06
- гость -

Ну это вам, рабам, хорошо! Живете по принципам: " Хозяин-барин", " Велено- сделано", " Моя жизнь и здоровье -ничто и мне не принадлежат".
А так да, вы правы, свобода ЛИЧНОСТИ- это когда Я решаю, что мне делать и как мне жить!

14.07.2021 09:21
- гость -

12 июля премьер-&#8203;министр Борис Джонсон подтвердил, что Англия отменит все ограничения для своих граждан, включая юридическое требование носить маски в общественных местах в помещениях, начиная с 19 июля.

Открытие Англии 19 июля сопряжено с определенными рисками. Поскольку число случаев заболевания растёт экспоненциально - правительство предупредило, что в августе они могут превысить 100 000 в день - всё больше людей будут нуждаться в лечении в больницах, и всё больше людей будут умирать. При нынешних темпах госпитализаций официальные случаи должны вырасти примерно до 150 000 в день - в три раза больше зимнего пика - для того, чтобы количество госпитализаций приблизилось к январским уровням. Это может произойти примерно в течении четырёх недель.

Ждём результатов опыта

14.07.2021 09:23
- гость -

Впервые в 2021 году власти одного из регионов России приняли решение об остановке движения общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, но пока только по выходным.
Соответствующее решение было принято 13 июля на заседании оперативного штаба Республики Тыва.
«Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

14.07.2021 09:24
гость

глава Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации

Какой разный подход в Англии и Франции

14.07.2021 09:29
- гость -


14.07.2021 09:21
гость
Ну это вам, рабам, хорошо! Я решаю, что мне делать и как мне жить!

Когда вам или вашим родственникам не хватит места в госпитале, будем ждать ваших постов о праве умереть в муках "не рабом".

14.07.2021 09:29
- гость -

Франция, как и Швеция, замысловато ведёт свою статистику по заболевшим ковидом. Было 5 900 000. Потом, вдруг, нашли ошибку и заболевших оказалось 5 600 000. Тем не менее, во Франции сейчас вводятся самые жесткие ограничения в мире для непривитых. Вряд ли это на пустом месте.

14.07.2021 09:30
- гость -


14.07.2021 09:06
- гость -
У меня родственница, в прошлом году переболела ковидом. В этом году, весной поставила прививку. Неделю назад заболела - снова ковид!
Я не болел, не болею и не ставлю прививку.
Ну и причем тут ваши "уши"? У каждого организм разный. И не надо навязывать свои убеждения другим.

14.07.2021 09:42
- гость -


14.07.2021 09:29
- гость -
Как меня смешит "пророчество" таких как вы: "Когда вам или вашим родственникам не хватит места в госпитале..."! Как же вы исходитесь от зависти, что я не трясусь от страха перед ковидом и не болею! Не надо обо мне или моих родственниках переживать! Они тоже не переживают, кто посчитал нужным - привились и не верещат, что все не привитые идиоты и дураки!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
09:39
В Барнауле открывают еще четыре мобильных комплекса вакцинации 0
09:27
В Барнауле на три дня перекроют участок Павловского тракта 0
09:14
Барнаульскую школьницу отправили в санаторий после надругательства сверстниц 1
09:03
Вентилятор не спасёт: как создать комфортную температуру в офисе 0
08:53
Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом 14
08:40
В Барнауле утвердили затраты на перевозку одного пассажира электротранспортом 0
08:28
Россиянам пообещали жару до конца лета 3
08:14
Coca-Cola изменит свой вкус 3
08:03
Обещанного годы ждут. Застройщик ЖК на берегу Ковша "бросил" недостроенным паркинг 10
07:51
Британский фотограф случайно поймал в кадр Нептуна 0
07:37
Польза и вред ягод: разбираемся в том, что и кому стоит есть, а что нет 0
07:20
Путин рассказал о подготовке проекта "Анти-Россия" 20
07:02
Это неправда. Руководство парка "Арлекино" прокомментировало закрытие двух аттракционов 1
06:51
Тайна, покрытая снегом: архивные фото группы Дятлова 34
06:36
Учёные признали поливитамины бесполезными 1
06:18
Фото очаровательных животных, спасающихся от жары 1
06:04
Сильные ливни, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 июля 0
00:13
Такой день. Смертельная драка и установка "Барнаула орденоносного" на здании мэрии 0
23:27
Власти России допустили принятие мер по вакцинации, схожих с французскими 3
22:48
С начала 2021 года Алтайский край отдал в различные фонды более 80 млрд рублей 1
22:15
Названа причина массовой драки мигрантов в Москве 0
21:57
Сильное задымление произошло в подземных гаражах в Барнауле 0
21:10
В Роспотребнадзоре описали течение болезни с несколькими штаммами COVID-19 0
20:52
"Газель" столкнулась с БТР Росгвардии в Ставропольском крае 0
20:21
Град размером с куриное яйцо прошёл в алтайском селе 3
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 13 июля 0
19:31
Прямой эфир с психологом Динарой Малановой пройдёт 14 июля в Instagram amic.ru 1
19:09
Жителя Иркутска, грозившего скинуть ребёнка из окна, задержали 1
18:59
Депутат Владимир Попов отказался от борьбы за место в АКЗС 0
18:31
СК возбудил уголовное дело после смертельной драки возле ночного клуба в Барнауле 1
18:09
Эксперт рассказала, когда в России снизится цена на недвижимость 0
17:56
В Алтайском крае безработица сменилась нехваткой соискателей 7
17:45
Житель Иркутска грозится выбросить ребёнка с 13-го этажа из-за измены жены 1
17:32
Создателя паблика АСТ-54 избили в драке из-за проезда по обочине в Алтайском крае 3
17:17
В России вновь за сутки умерло рекордное число людей с COVID-19 6
17:06
МТС перенёс в облако ИТ-инфраструктуру крупного предприятия 2
16:58
Стали известны подробности смертельной драки у ночного клуба в Барнауле 15
16:45
Врачи не смогли вывести музыканта Петра Мамонова из комы 1
16:37
Здание с бассейном на крыше могут построить в Барнауле 2
16:24
Михаил Мишустин рассказал, как победить коронавирус 7
16:10
ВТБ увеличит государственные "школьные" выплаты на 10% 1
15:54
Президент России Владимир Путин вновь встретится с Александром Лукашенко 4
15:45
В Барнауле заработал передвижной пункт весового контроля 2
15:36
Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирске. Видео 8
15:21
Дожди, грозы и сильный ветер вновь ударят по Алтайскому краю 1
15:05
С новыми сейфами, но без выпечки. В избиркоме рассказали, как пройдут осенние выборы 7
14:54
Орудие в чужих руках и проект "Анти-Россия". Какой видит Путин Украину в своей статье? 12
14:46
Собянинские трамваи, которые до сих пор не приехали в Барнаул, отдадут другому перевозчику 14
14:38
Россияне сталкиваются с проблемами при трудоустройстве из-за отказа от вакцинации 3
14:23
В Барнауле у ночного клуба до смерти избили мужчину 21

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.