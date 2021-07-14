Россия вышла на четвёртое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия обогнала Францию и переместилась на четвёртое место по числу заражений коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на утро 14 июля.
Так, за весь период в России выявили 5 833 175 случаев COVID-19. Во Франции, которая теперь занимает пятое место, зарегистрировано 5 700 017 заболевших.
В первую тройку антирейтинга по-прежнему входят США (33 518 946 человек), Индия (30 907 282) и Бразилия (19 089 940).
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил мнение, что человечество рано или поздно столкнётся с новой пандемией, которая окажется гораздо опаснее нынешней.
Комментарии
хоть в чем то преуспели
14.07.2021 09:01
krash
хоть в чем то преуспели
Свобода личности превыше всего, никто не может мне запретить жить по принципу: "Назло маме отморожу уши". "Не трогайте мой иммунитет" "Не буду колоть чипированную жижу"
А какого результата вы ждали?
Нагнули супостатов!
14.07.2021 09:06
- гость - ой хоспади...да коли ты эту жижу...не в ней суть. все по акция м на моря бегают, от туда и возят эту дрянь, закрыть границу и небыло бы такого. а так как у нас населения дофига, и оно рвануло на летние отпуска, и щас начало возвращаться - вот вам и рещультат. Причем большинтсо=во из них скорее всего по простудным заболеваниям, часто после морей болеют и болели. слушай больше, колись чаще.
14.07.2021 09:10
krash
слушай больше, колись чаще.
Так там поди колоть не куда, вся ж.. в рамах.))
В первую тройку антирейтинга по-прежнему входят США (33 518 946 человек)
Китай в четыре раза больше, а зараженных в 30 раз меньше, какую жижу колят в США и какую в Китае?
14.07.2021 09:06
- гость -
Ну это вам, рабам, хорошо! Живете по принципам: " Хозяин-барин", " Велено- сделано", " Моя жизнь и здоровье -ничто и мне не принадлежат".
А так да, вы правы, свобода ЛИЧНОСТИ- это когда Я решаю, что мне делать и как мне жить!
12 июля премьер-​министр Борис Джонсон подтвердил, что Англия отменит все ограничения для своих граждан, включая юридическое требование носить маски в общественных местах в помещениях, начиная с 19 июля.
Открытие Англии 19 июля сопряжено с определенными рисками. Поскольку число случаев заболевания растёт экспоненциально - правительство предупредило, что в августе они могут превысить 100 000 в день - всё больше людей будут нуждаться в лечении в больницах, и всё больше людей будут умирать. При нынешних темпах госпитализаций официальные случаи должны вырасти примерно до 150 000 в день - в три раза больше зимнего пика - для того, чтобы количество госпитализаций приблизилось к январским уровням. Это может произойти примерно в течении четырёх недель.
Ждём результатов опыта
Впервые в 2021 году власти одного из регионов России приняли решение об остановке движения общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, но пока только по выходным.
Соответствующее решение было принято 13 июля на заседании оперативного штаба Республики Тыва.
«Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
глава Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах. Он отметил, что с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции. Также Макрон сообщил, что с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации
Какой разный подход в Англии и Франции
14.07.2021 09:21
гость
Ну это вам, рабам, хорошо! Я решаю, что мне делать и как мне жить!
Когда вам или вашим родственникам не хватит места в госпитале, будем ждать ваших постов о праве умереть в муках "не рабом".
Франция, как и Швеция, замысловато ведёт свою статистику по заболевшим ковидом. Было 5 900 000. Потом, вдруг, нашли ошибку и заболевших оказалось 5 600 000. Тем не менее, во Франции сейчас вводятся самые жесткие ограничения в мире для непривитых. Вряд ли это на пустом месте.
14.07.2021 09:06
- гость -
У меня родственница, в прошлом году переболела ковидом. В этом году, весной поставила прививку. Неделю назад заболела - снова ковид!
Я не болел, не болею и не ставлю прививку.
Ну и причем тут ваши "уши"? У каждого организм разный. И не надо навязывать свои убеждения другим.
14.07.2021 09:29
- гость -
Как меня смешит "пророчество" таких как вы: "Когда вам или вашим родственникам не хватит места в госпитале..."! Как же вы исходитесь от зависти, что я не трясусь от страха перед ковидом и не болею! Не надо обо мне или моих родственниках переживать! Они тоже не переживают, кто посчитал нужным - привились и не верещат, что все не привитые идиоты и дураки!