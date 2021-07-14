Житель Рубцовска зарезал соседа во время ссоры

В Рубцовске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл вечером 13 июля. Между двумя пьяными мужчинами, проживающими в одном из соцучреждений города, произошла бытовая ссора.

"Подозреваемый, испытывая личную неприязнь, нанёс 56-летнему соседу множественные удары ножом в жизненно важные органы. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, в котором впоследствии скончался от полученных травм", – рассказали в СК.

В ближайшее время правоохранители примут решение о заключении 65-летнего подозреваемого под стражу. Расследование продолжается.