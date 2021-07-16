В России вновь за сутки умерло рекордное число людей с коронавирусом

В России за прошедшие сутки скончались 799 человек с коронавирусом – это очередной максимум с начала пандемии. Общее число смертей в стране составляет 146 868, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Число подтверждённых случаев заболевания за сутки выросло на 25 704 – до 5 907 999.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+5382 человека за сутки), Московской области (+2484) и Санкт-Петербурге (+1948). В Алтайском крае выявили ещё 267 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 300 908 человек, в том числе 21 932 – за последние сутки.