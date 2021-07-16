Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 58 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 58 020, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+94 человека за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+26), Новоалтайске (+13), Камне-на-Оби (+11), а также в Заринске и Яровом (по +10).
Выздоровели за весь период 47 795 человек, в том числе 59 – за последние сутки.
Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3658 летальных случаев.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 734 заражённых, из них 209 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 543 койки.
Комментарии
Умирают от ковида и находятся в тяжёлом состоянии какая категория людей? 70+ ?
16.07.2021 11:55
- гость -
70+ ?
Если в этом возрасте будут ваши родственники, полегчает. А, ... это другое.
"Общее число заболевших выросло до 58 020"
1. Пишите уже "количество выявленных", ибо по факту переболело гораздо более половины населения.
2. Как читываются дважды переболевшие? Если Иванов болел один раз, а Сидоров 2 раза, то в статистике болело 3 человнка из двух?
16.07.2021 12:03
- гость -
Просто ему 69 и он надеется проскочить,ведь не 70+
267 заболело, 59 выздоровело, больницы опять забиваются? Скорые опять едут по двое суток?
16.07.2021 12:03
- гость -
16.07.2021 11:55
- гость -
70+ ?
Если в этом возрасте будут ваши родственники,
Вопрос - где! они его цепляют? На работу ехать не надо каждое утро, продукты вы привозите (в маске),внуков им не втюхиваете, да ведь? Маски они носят. Ну вот где?!
16.07.2021 12:57
- гость -
Кто вам сказал,что эта категория умирает? Это человечек предположил,для своего успокоения. Опять-же,не у всех старички живут отдельно,вот вы и несёте им болезнь.
Умирают от ковида и находятся в тяжёлом состоянии какая категория людей? 70+ ?
у коллеги месяц назад умерли оба родители 60+
у меня год назад 2 родственника 65,68+
Почему в России такая высокая смертность? Выше, чем в Индии
16.07.2021 11:55
- гость -
Увы, это не так.
Вопрос - где! они его цепляют?
да ВЕЗДЕ, ну почему все до сих пор думают что спасает защита, спирт на руки, нигде не ходить, ну нет ни одного человека (кроме того кто может в бункере сидит) кто не словит эту заразу.
16.07.2021 14:18
гость
не в России, а в части краев и областей России высокая смертность (в том числе и Алтайском крае) - 4.57% (против 1.33% Индия)
16.07.2021 14:18
гость
Почему в России такая высокая смертность? Выше, чем в Индии
Когда в старе повышается уровень привитых, резко снижается смертность, примеры, страны Европы, США. Заболеваемость продолжается. А если уровень прививок мал, то и получаешь, что есть.
16.07.2021 15:16
- гость -
Спросили одно, а Вы все про прививки. В прошлом году еще не прививали, а уровень смертности в Алтайском крае был также одним из самых высоких. Причина-то в чем?
16.07.2021 15:07
- гость -
да ВЕЗДЕ, ну почему все до сих пор думают что спасает защита, спирт на руки, нигде не ходить, ну нет ни одного человека (кроме того кто может в бункере сидит) кто не словит эту заразу.
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На самом деле ношение масок, гигиена, то, что человек по возможности избегает толпы ЗНАЧИТЕЛЬНО снижает риск подцепить вирус.