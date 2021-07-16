Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае превысило 58 тысяч человек

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 267 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 58 020, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+94 человека за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+26), Новоалтайске (+13), Камне-на-Оби (+11), а также в Заринске и Яровом (по +10).

Выздоровели за весь период 47 795 человек, в том числе 59 – за последние сутки.

Скончались ещё 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3658 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 734 заражённых, из них 209 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 543 койки.