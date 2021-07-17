Мишустин поручил посчитать объёмы вакцины от коронавируса в стране

Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минздраву провести инвентаризацию объёмов вакцин от коронавируса. Министерства должны доложить об итогах до 21 июля, сообщает ТАСС.

"На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв", – сообщили в правительстве.

Решение о проведении инвентаризации приняли на заседании координационного совета, которое прошло 9 июля. Михаил Мишустин подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся сложной, а также сказал, что нужно действовать на опережение и оперативно реагировать на изменения.