Жителю Бийска грозит колония за выращивание конопли в теплице

Участковый уполномоченный полиции заметил кусты конопли в теплице на дачном участке 44-летнего бийчанина и изъял растения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Экспертиза подтвердила содержание наркотического вещества в проверенных экземплярах. Против мужчины завели уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства".

Подозреваемый признался, что умышленно выращивал коноплю для личного потребления. Ему грозит до двух лет колонии.

Ранее сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя селя Вылково. Его подозревают в незаконном хранении и изготовлении наркотиков.