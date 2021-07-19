Жителю Бийска грозит колония за выращивание конопли в теплице

Участковый уполномоченный полиции заметил кусты конопли в теплице на дачном участке 44-летнего бийчанина и изъял растения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Экспертиза подтвердила содержание наркотического вещества в проверенных экземплярах. Против мужчины завели уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства".
Подозреваемый признался, что умышленно выращивал коноплю для личного потребления. Ему грозит до двух лет колонии.
Ранее сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя селя Вылково. Его подозревают в незаконном хранении и изготовлении наркотиков.
Комментарии
Нет иного пути, как декриминализации с последующей легализацией.
аборигей еще и растаман...
Участковый? На дачном участке?
А что так бывает?
Да и увидеть в теплице из дешёвого поликарбоната что-либо достаточно сложно.
Или она там со всех щелей перла?
Подозреваю, бийчанин отказался поделиться с соседом - сосед и сдал.
в огороде нельзя в теплице нельзя... а где можно?
Младший научный сотрудник "спалился", давят Кулибиных в зародыше. Но мы люди темные, как привыкли жечь Коперников так и продолжаем в том же духе.
Кошмарят малый бизнес!
Слышал за закладку до 8 лет. Еще слышал что в тюрьмах 2/3 сидят за наркотические статьи, т.е. обогнали "за коррупцию". Действительно что-то здесь не то, не исключено что готовят "легализацию" .