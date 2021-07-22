На Алтае мужчина ударил кулаком по лицу инспектора ДПС и теперь пойдёт под суд

Жителя Алейского района будут судить по обвинению в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился апрельской ночью 2021 года, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль местной жительницы.
"В отношении владельца транспортного средства, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник ДПС начал составлять протокол об административном правонарушении. В это время к нему подошёл мужчина-пассажир и, высказывая недовольство действиями должностного лица, нанёс по лицу полицейского один удар кулаком, причинив ему физическую боль", – говорится в сообщении.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" передали в суд на рассмотрение.
Комментарии
А где был второй сотрудник гибдд.
22.07.2021 07:40
- гость -
А где был второй сотрудник гибдд.
Снимал фильм (доказательный)
Ну тут дядька влип однозначно, даже если все было совершенно наоборот.
Мужик самочку свою защищал.
Ну и что тут такого? Может забрало запотело...
Мужик самочку свою защищал
А будет ли она его ждать или нового самца найдет
нанёс по лицу полицейского один удар кулаком
Негр в СЩА так тоже мог бы
Быдло из Алейска теперь уедет года на три в колонию. Там ему и место.
Это не самый печальный исход для слуги народного. Пару лет назад один нетрезвый гражданин просто достал нож и покрошил в капусту одного инспектора, а второго успел ранить. Совершил он этот "подвиг" сидючи на заднем сиденье патрульной машины куда его инспекторы предусмотрительно посадили не удосужившись даже наручники одеть. Наверное для удобства.
9:51 слог мерзок и обрыган... троллятина
ну вот, опять все сначала про тот случай...
полагаю, пьяному, который не ведет себя агрессивно, надеть наручники - это превышение полномочий. да и все будут кричать на каждом шагу о беспределе.
прежде, чем садить в машину, должны были обыскать. опять же, всякие блогеры, снимающие видео, вообще будут "довольны" таким поведением