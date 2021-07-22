На Алтае мужчина ударил кулаком по лицу инспектора ДПС и теперь пойдёт под суд

Жителя Алейского района будут судить по обвинению в применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился апрельской ночью 2021 года, когда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль местной жительницы.

"В отношении владельца транспортного средства, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник ДПС начал составлять протокол об административном правонарушении. В это время к нему подошёл мужчина-пассажир и, высказывая недовольство действиями должностного лица, нанёс по лицу полицейского один удар кулаком, причинив ему физическую боль", – говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" передали в суд на рассмотрение.