Барнаульцы винят дорожный знак в высокой аварийности на перекрёстке

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о высокой аварийности на пересечении переулка Ядринцева и улицы Пушкина. Проблему горожанка описала в сообществе Barnaul22.

"На этом перекрёстке очень часто происходят ДТП. На наш взгляд, всему виной знаки, установленные не по ГОСТу, и пышные ветки деревьев, из-за которых не видно знака "Уступи дорогу", – сказано в сообщении.

По словам автора поста, при движении по улице Пушкина установлены знаки "Главная дорога", но на пересечении с переулком Ядринцева он меняется на знак "Уступи дорогу".

Как раз на этом перекрёстке знака не видно из-за пышной растительности, что приводит к повышенной аварийности.