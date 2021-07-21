Барнаульцы винят дорожный знак в высокой аварийности на перекрёстке

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о высокой аварийности на пересечении переулка Ядринцева и улицы Пушкина. Проблему горожанка описала в сообществе Barnaul22.
"На этом перекрёстке очень часто происходят ДТП. На наш взгляд, всему виной знаки, установленные не по ГОСТу, и пышные ветки деревьев, из-за которых не видно знака "Уступи дорогу", – сказано в сообщении.
По словам автора поста, при движении по улице Пушкина установлены знаки "Главная дорога", но на пересечении с переулком Ядринцева он меняется на знак "Уступи дорогу".
Как раз на этом перекрёстке знака не видно из-за пышной растительности, что приводит к повышенной аварийности.
Комментарии
Обычное дело, знаки понаставить, а за деревьями не следить.
Несколько лет назад я налип на крупный штраф из-за незамеченного мною из-за веток знака "кирпич", и выехал на одностороннюю дорогу против шерсти ровно в лапки ГИБДД, стояли караулили... и я был не единственный...
Знаки убрать, со всех направлений установить лежачих полицейких, проезд по "помехи с право" и будет вам счастье, обвиняющие вы наши.
Может проще ветки убрать, чтобы знак было видно
ну а зачем на картинке писать название пер. Ядринцева с ошибкой то...
21.07.2021 15:20
гость
Нет, не проще. Знак могут просто проигнорировать, и он вместо водителя на педаль тормоза не нажмёт.
21.07.2021 15:21
- гость -
ну а зачем на картинке писать название пер. Ядринцева с ошибкой то...
Всё правильно, проверочное слово "Ядрён"
Если не видишь знак, то по любому перед перекрестком надо притормаживать (помеха справа всегда может выскочить) и смотреть что да как, а не гнать типа по главной (потому как перед этим такие знаки видел) не останавливаясь... Ну а вообще там просто очень узкий перекресток, а трафик сейчас в связи с закрытием моста на Челюскинцев довольно большой...
Носиться не надо просто.
Значит вот какие рецепты по улучшению безопасности ДД нам предлагает А-Боря-Геша)
Цитирую: Знаки убрать, со всех направлений установить лежачих полицейких, проезд по "помехи с право"...
Вот такое незамысловатое средство от потомственного градостроителя, урбаниста, архитектора и концептуалиста, и попросту подвижника Земли Русской, гвардии майора и мастера спорта Чингачгука, он же известен на сайте АМИК как "Абориген".
Любой перекресток - лепи лежачих полицейских,желательно под клиренс тяжелой грузовой техники, и можно убирать дискредитировавшие себя знаки и светофоры, которые не вывозят задачи безопасности участников ДД.
Аборигеша, дарю идею - а проще заминировать перекрестки. А для проезда нужно получить пин-код, простояв на месте с полчаса. Вообще биться перестанут. Правда и движение в городе встанет, но биться точно не будут.
Я не понимаю, как у тебя язык поворачивается что-то вякать в темах дорожного движения, ты ведь не просто ноль, ты тут с отрицательным коэффициентом интеллекта.
21.07.2021 15:23
АБОРИГЕН
Да нет проще. Проще простого уступать дорогу, когда видишь знак. А водятл, игнорирующий знак, может и неровность проигнорировать и оторвав себе колеса, вылететь на перекресток без них. Иначе и на зеленый никому нельзя идти, вдруг водятл светофор проигнорирует
Ядринцева нашли. Там весь центр в тополях, и как-то жил до этих гонщиков.
21.07.2021 15:45
гость
Не может. Очень редко водятлы игнорируют неровности. Жалко видать машины.
Знаки и светофоры игнорировать легко, что они и делают с регулярностью
21.07.2021 16:58
АБОРИГЕН
Из-за "лежачего полицейского" я уже два раза чуть не попадал в аварию на одном и том же перекрестке. Водители, проезжая под знак "уступи дорогу", думают, что я буду красться через неровность и начинают проезжать перекресток.. и тут я с переходом с тормоза на газ немного по диагонали проезжаю неровность на скорости и почти в бочару пересекающему главную! Ну и где ваша хваленая безопасность? А пока эта неровность отсутствовала на этом перекрестке и таких ситуаций не возникало!
Ну вот для Вас. Положили полицейского на главной. Пересечение Исакова и Покровской и Исакова-2 Северо-Запдная. Вот на..... Извиняюсь зачем?
Мы живем в этом районе и не дождёмся когда наконец достроят мост на челюсеинцев, в данное время невозможно идти по Пушкина, пешеходного тротуара нет, приходится идти по дороге, авто нескончаемый поток, раньше была тихая улица, дети катались на асфальте, сейчас это что то невыносимое, машины потоком круглосуточно, положили два полицейских, знаки поставили 20 и 40, что толку, носятся под 100!!!
На этом же отрезке дороги два знака 20 и 40 и два лежачих, знаки эти я смотрю тоже «плохо видят» многие, несутся под 100