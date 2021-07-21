В Барнауле изменят схему движения троллейбуса № 7

22 июля с 9 до 13 часов дня в Барнауле изменят схему движения троллейбусов седьмого маршрута. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Семерка" будет курсировать по следующему маршруту: конечная станция "Стадион" – ул. Георгиева – ул. 50 лет СССР – ул. Сухэ-Батора – ул. Малахова – ул. Юрина – ул. Матросова – проспект Ленина – конечная станция "Площадь Баварина", обратно в том же направлении", – сказано в сообщении.

В 13 часов дня движение будет восстановлено по прежнему маршруту.

Временное изменение связано с проведением работ по асфальтировке трамвайного переезда на пересечении улиц Попова и Взлётной.

Движение трамваев на участке не изменится.