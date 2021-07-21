Барнаульскую школьницу и её знакомого осудят за распространение наркотиков

Следственный комитет направил в суд уголовное дело против барнаульской школьницы и её 18-летнего знакомого. Их обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере").

По данным следователей, в мае 2021 года неустановленное лицо через интернет предложило 16-летней ученице одной из школ Барнаула и её знакомому получать наркотики и распространять на территории краевой столицы.

"Молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свёртки и сбывать путём закладок на территории города Барнаула. Довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, по независящим причинам они были задержаны сотрудниками полиции", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия подростки вину признали и раскаялись. Следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд.