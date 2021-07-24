"Динамо-Барнаул" обыграло ижевский "Зенит"

Футболисты барнаульского "Динамо" одержали первую победу в рамках стартовавшего в июле первенства России. В пятницу, 23 июля, в матче второго тура ФНЛ-2 команда Александра Суровцева на своём поле выиграла у ижевского "Зенита" со счётом 3:1.

Голы в составе "Динамо" забили Иван Житников (на 17-й минуте), Вадим Исаев (50-я минута) и Максим Полковников (70-я минута). Гости сумели отыграть лишь один мяч уже при счёте 0:3. На 88-й минуте отличился Кирилл Мырзаков.

Напомним, в первом туре барнаульцы на домашнем стадионе уступили пермскому "Амкару" с результатом 0:1. Таким образом, сейчас у "Динамо" 3 очка и третье место в турнирной таблице. Правда, большинство соперников алтайской команды свои вторые игры проведут 24 июля. В третьем туре 4 августа "Динамо" предстоит выездной поединок против "Оренбурга-2".