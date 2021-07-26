Полицейские задержали барнаульца, который прятал наркотики в пачке из-под сигарет

В Барнауле полицейские задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В ходе личного досмотра подозреваемого полицейские обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находилось вещество белого цвета. Согласно справке об исследовании, изъятое вещество – наркотическое средство синтетического происхождения массой более одного грамма, что является крупным размером", – говорится в сообщении.

В отношении горожанина завели уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершённые в крупном размере". Также ему предъявили подписку о невыезде.

Ранее полицейские в Егорьевском районе задержали мужчину 1958 года рождения. Его подозревают в незаконном культивировании мака.