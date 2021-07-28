Три новых школы построят в Барнауле и Бийске по поручению Владимира Путина

По поручению президента России Владимира Путина в Алтайском крае построят три новых школы. Рабочая группа подготовила предложение о включении в заявку земельных участков под строительство школ в Барнауле и Бийске.

"В Барнауле построят школу на 550 мест на улице Взлётной, 56 и школу на 1100 мест на улице Попова, 130. В Бийске на улице Волочаевской, 6, возведут среднее образовательное учреждение на 350 мест. Эти объекты построят на основе концессионных соглашений до конца 2023 года", – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что с 2018 по 2020 год в Алтайском крае ввели в эксплуатацию восемь школ почти на три тысячи мест, четыре из них общей мощностью почти 2000 мест.

Ранее сообщалось, что почти 15 миллионов рублей направили на капремонт и строительство объектов образования в Алтайском крае с 2018 по 2021 год.