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Жительница Алтайского края решила обвинить своего любовника в изнасиловании после ссоры

, ИА "Амител"
Женщина переспала со знакомым, но после у них возник конфликт и она пошла в полицию
Фото: mvd.ru

Фото: mvd.ru

Жительница одного из сёл Кытмановского района пойдёт под суд за ложное обвинение в изнасиловании. Женщина сначала переспала с мужчиной по собственному желанию, а после разругалась с ним и решила обратиться в полицию.

По данным следователей, в конце мая 2021 года 42-летняя сельчанка отдыхала в компании со своим знакомым, после чего добровольно вступила с ним в интимную связь. Однако, уходя домой, они поругались, после чего женщина обратилась в полицию.

"При этом она была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. В ходе выяснения всех обстоятельств женщина призналась, что оговорила мужчину, после чего сама была привлечена к уголовной ответственности", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала и в содеянном раскаялась. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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