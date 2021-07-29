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Выгодные предложения в одном месте: как работает финансовый маркет "Юником24"

, ИА "Амител"
Сервис предоставляет перечень подходящих вариантов займов и кредитов с указанием вероятности одобрения
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Микрокредит однажды может понадобиться каждому. Их часто берут на открытие своего дела, путешествие, крупную покупку. Это удобно, быстро и выгодно. А когда есть спрос, рынок рождает финансовые предложения. Как не ошибиться и выбрать правильную компанию для своего микрозайма на карту или наличными, рассказали представители сервиса "Юником24". 

В пандемию лучше избегать посещения общественных мест – даже при соблюдении всех мер безопасности. Тем более что сейчас многие сделки можно провести онлайн, и они совершенно законны. Так, в финансовом маркете "Юником24", не покидая собственной квартиры, можно оформить карту, кредит до пяти миллионов рублей или ОСАГО со скидкой до 1259 рублей. Здесь легко подобрать кредит, не опасаясь мошенников.

На сайте представлены четыре категории займов – кредит, микрокредит, автокредитование, кредитные карты. И если при личном визите в банк вам могут отказать, то в финансовом маркете отказы практически исключены. Ведь здесь разработан алгоритм, следуя которому каждый получает на руки нужную сумму, необходимую для решения срочных проблем.

Итак, как получить деньги онлайн:

  1. Заполнить небольшую финансовую анкету.
  2. Подождать, пока пройдёт проверка данных в системе.
  3. Получить персональное предложение, с которым вы можете ознакомиться и принять решение.

Помните, что персональные данные, переданные компании, полностью защищены – мошенники не смогут ими воспользоваться. Сотрудники следят за этим ежечасно, проверяя и отправляя информацию. Также перед выдачей кредитного продукта оценивается рейтинг финансового здоровья.

Сервис на основании введённых клиентом данных предоставляет перечень подходящих вариантов займов и кредитов с указанием вероятности одобрения. Вам останется лишь выбрать то, что удовлетворит ваш запрос.

На подборку влияет правдивость указанных данных. Также система проверит вас на предмет просрочек, действующих кредитов, мошеннических действий, ошибок. Если принято решение в отказе выдать финансовой продукт, оно будет полностью обосновано и разъяснено. Но не стоит терять надежды: уточните анкетные данные и попробуйте снова. Вполне возможно, здесь найдётся предложение даже для случаев, кажущихся безнадёжными.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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