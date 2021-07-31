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Совершенство без границ. Какие инструменты делают работу алтайских предприятий эффективнее

, ИА "Амител"
АЗПИ продемонстрировал, как бережливое производство помогает увеличить прибыль

На Алтайском заводе прецизионных изделий провели экскурсию для представителей ряда алтайских предприятий, где наглядно показали изменения, которые произошли благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда". АЗПИ входит в десятку мировых лидеров в области разработки и производства топливной аппаратуры. Прогрессивные технологии и совершенствование для руководства завода – не просто слова. Предприятие непрерывно обновляет технологии и подходы в производственных процессах. Участие в нацпроекте стало закономерным шагом в его развитии. Представители завода поделились успехами, которых удалось достичь в его рамках.

Показать пример

Алтайский завод прецизионных изделий выступил в качестве модельного предприятия для предприятий, которые также вошли в нацпроект "Производительность труда". Участники экскурсии собственными глазами увидели, как различные инструменты бережливого производства преобразили работу завода. По словам исполнительного директора АЗПИ Евгения Кляйноса, на предприятии шли к подобным метаморфозам не один год. Буквально с момента его образования в 1991 году.

"Мы в то время сотрудничали с американскими партнёрами, и на их рынок можно было попасть только при высоком качестве продукции. Также нам было важно сократить издержки, чтобы сохранить адекватную цену и при этом выйти в прибыль. Другими словами, уже тогда мы занимались тем, что сейчас называется бережливое производство. И с тех пор ни разу не останавливались. Непрерывное обновление и модернизация основных фондов, разработка и внедрение прогрессивных технологий – часть нашей философии", – отмечает руководитель проекта Евгений Кляйнос.

По словам исполнительного директора АЗПИ, имея уже крепкую платформу, удалось добиться впечатляющих результатов. Так, выработка форсунок за одну смену выросла на сотню – с 200 до 300 экземпляров. Количество людей на участке осталось прежнем, а выпуск изделий увеличился в полтора раза. Время, которое затрачивалось на производственный процесс, сократилось почти вдвое. В общем потоке запасы снижены с 22 до 15 тысяч экземпляров. Это позволило существенно сократить размеры финансовых потерь. Евгений Кляйнос убежден, что на тех предприятиях, где с инструментами бережливого производства ещё не знакомы, можно добиться просто колоссальных результатов.

Непрерывно учиться

АЗПИ вошёл в национальный проект в 2019 году. Работу над пилотным участком "Повышение производительности производства корпусов электрогидроуправляемых форсунок" сотрудники завода провели вместе с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) и сотрудниками Регионального центра компетенций (РЦК).

Второй проект подготовлен уже самостоятельно – силами проектного офиса. На заводе готовятся приступить к работе над повышением производительности иглы S-распылителя в рамках тиражирования проектов на предприятии. На предприятии создали отдел по развитию производственный системы, который занимается непосредственно бережливым производством.

"Мы владели по отдельности разными инструментами – от ОЕЕ до 5С, но собрать их в единый комплекс помогли специалисты ФЦК и РЦК. Также они помогали в целом с реализацией проекта – мы поняли, как начать его и как закончить. Другими словами, работа в рамках нацпроекта помогла посмотреть на производственные процессы со стороны и систематизировать все наши навыки и знания", – рассказал начальник отдела по развитию производственных процессов Иван Денискин.

АЗПИ будет совершенствовать свои показатели в рамках нацпроекта до 2023 года. Сегодня работа идёт исключительно в самостоятельном формате. Сотрудники проектного офиса отчитываются перед ФЦК после прохождения определённого этапа – для внесения возможных корректировок и улучшений. Весь этот путь необходим предприятию, чтобы создать максимальную эффективную схему работы.

АЗПИ выпускает более 1500 наименований топливной аппаратуры, сотрудничая с десятками стран. Для руководителей завода важно постоянно обучаться, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке и наращивать прибыль. Принцип Kaizen, суть которого заключена в непрерывном улучшении, – это стиль существования современных предприятий, убеждён Евгений Кляйнос.

Следовать за лучшими

Рубцовский ЛДК – одно из самых современных предприятий в лесной отрасли России. С 2020 года оно принимает участие в нацпроекте и сейчас так же, как и АЗПИ находится в самостоятельной фазе работы. Директор ЛДК Владимир Ширяев стал участником экскурсии на заводе прецизионных изделий.

"Мы не имеем такого богатого опыта работы с бережливым производством, как АЗПИ, – работаем в этом плане с нуля. Поэтому было очень интересно сравнить, как процессы выстроены у них, чему-то поучиться. На АЗПИ очень хорошо отлажены все рабочие механизмы, видно, сколько усилий прилагает руководство, чтобы всё функционировало как следует. Невооружённым глазом заметна компетенция сотрудников завода. У них действительно есть чему поучиться. На нашем предприятии ещё остаются слабые места. Чтобы их устранить, мы будем работать на договорной основе с сотрудниками Регионального центра компетенций. Несмотря на то, что мы добились первых результатов, как показывает практика, самостоятельно пока не справляемся", – отмечает Владимир Ширяев.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях. Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.07.2021 13:30
- гость -

давно доказано - ниличие на предприятии девочек с большой грудью очень сильно увеличивает производительность, мужики на работу с удовольствием идут

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