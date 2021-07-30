Умерла бывший пресс-секретарь главы Алтайского края Галина Качакаева

Ушла из жизни Галина Качакаева, работавшая пресс-секретарём в администрации бывшего губернатора Алтайского края Александра Сурикова. Ей было 70 лет.

Как сообщает "Банкфакс", о скоропостижной смерти в прошлом известной чиновницы стало известно 30 июля. Прощание состоится в ритуальном зале на улице Аносова, 8. Оно начнётся 2 августа в 11:00.

В АКЗС выразили соболезнования родственникам Качакаевой, отметив, что её уход стал большой неожиданностью – до последних дней жизни она выглядела активной и полной сил.

Галина Качакаева родилась в 1951 году. Окончила Бийский государственный педагогический институт и Новосибирскую ВПШ. Работала в основном в структурах КПСС, затем – пресс-секретарём Алтайского краевого Совета народных депутатов, консультантом Алтайского краевого Совета народных депутатов.

В должности пресс-службы главы администрации Алтайского края работала с февраля 1997 года по август 2000 года.

Также в послужном списке Галины Качакаевой значатся работа гендиректором телеканала АТН, а также руководящие должности в частных компаниях.