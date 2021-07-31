В Якутии медведи выходят к дорогам, спасаясь от лесных пожаров

Очевидцы рассказывают о множестве случаев выхода медведей к дорогам на территории Якутии, где бушуют крупные лесные пожары. Местные жители считают, что звери у дорог ищут спасения от огня и дыма.

Как сообщает пресс-служба региональных властей, сейчас в Якутии тушат 50 лесных пожаров в 14 районах. Непростая обстановка в Горном, где зафиксировали девять пожаров. Также лес горит в Кобяйском, Верхневилюйском, Сунтарском районах. Дым дошёл даже до Якутска.

"Сейчас у нас пожары возле села Магарасы Горного улуса. Направление ветра меняется, и он принёс дым в город Якутск, – рассказал замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев. – Также пожары есть на границе с Намским улусом и в Кобяйском улусе. Если направление ветра меняется, то он направляет дым в сторону города".

Ранее сообщалось, что информация об экологической катастрофе, развернувшейся в Якутии из-за лесных пожаров, дошла до голливудских звёзд. Местная экоактивистка Роза смогла вместе с другими неравнодушными жителями достучаться до актёра в соцсетях.

Напомним, Ди Каприо является основателем благотворительного фонда по сохранению экологической среды и часто освещает проблемы в своём Instagram. Розе лично удалось побеседовать с Лео, и тот пообещал поговорить с уполномоченными властями, чтобы посмотреть, как они могут помочь.