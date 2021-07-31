Самолёт СУ-35С разбился под Хабаровском из-за отказа двигателя

Истребитель Су-35С потерпел крушение в Хабаровском крае 31 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минобороны.

По предварительной информации самолёт разбился из-за отказа двигателя во время выполнения плановых учебно-тренировочных полётов. Лётчик успел катапультироваться.

"Лётчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, – уточнили в пресс-службе Восточного военного округа. – Угрозы здоровью лётчика нет".

Су-35 – глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения 4++, в котором использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Производится в Комсомольске-на-Амуре на Авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ).

Отличительными особенностями самолёта являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решёткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.