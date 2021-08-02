Жителя алтайского села задержали за незаконную рубку деревьев

В Смоленском районе полицейские во время проверки сообщения о незаконной рубке неподалёку от посёлка Усть-Катунь нашли четыре спиленных сырорастущих берёзы. Под подозрение попал 33-летний мужчина, его задержали.

Сельчанин дал признательные показания. Ущерб от его действий составил более 32 тысяч рублей.

"По предварительной информации, мужчина срубил березы и, распилив их на чурки, хотел продать другому лицу", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесённых к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере".