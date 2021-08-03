Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации появились в Барнауле

В Барнауле появились первые продавцы липовыми сертификатами о вакцинации против ковида. Соответствующие объявления начали замечать на дверях подъездов жилых домов, пишет "Комсомольская правда".

Издание связалось с автором одного из таких объявлений и выяснило, что документ можно приобрести за "несколько тысяч рублей" по предоплате. На нём будет стоять печать барнаульской поликлиники. Нелегал гарантирует внесение данных о прививках в реестр.

Он отметил, что получать сертификат на руки не обязательно (хотя есть и такая опция), так как после внесения записи документ автоматически появится на портале "Госуслуги". Также заказать у мошенника можно и справку о медотводе от прививки.

Обновлено. Как сообщили amic.ru в УМВД России по Барнаулу, по изложенным в публикации фактам сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее в Совфеде рассказали, что за приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года. Добавим, что уголовная ответственность предусмотрена и для продавцов фальшивых документов.