Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации появились в Барнауле

В Барнауле появились первые продавцы липовыми сертификатами о вакцинации против ковида. Соответствующие объявления начали замечать на дверях подъездов жилых домов, пишет "Комсомольская правда".
Издание связалось с автором одного из таких объявлений и выяснило, что документ можно приобрести за "несколько тысяч рублей" по предоплате. На нём будет стоять печать барнаульской поликлиники. Нелегал гарантирует внесение данных о прививках в реестр.
Он отметил, что получать сертификат на руки не обязательно (хотя есть и такая опция), так как после внесения записи документ автоматически появится на портале "Госуслуги". Также заказать у мошенника можно и справку о медотводе от прививки.
Обновлено. Как сообщили amic.ru в УМВД России по Барнаулу, по изложенным в публикации фактам сотрудниками полиции проводится проверка.
Ранее в Совфеде рассказали, что за приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года. Добавим, что уголовная ответственность предусмотрена и для продавцов фальшивых документов.
Комментарии
Издание связалось с автором одного из таких объявлений
На фейк похоже, слишком легко его можно задержать
А лиц принуждающих к покупке сертификатов угрозами об отстранении от работы к уголовной ответственности привлекать будут?
Создали условия к расцветанию подобной услуги а потом ходют удивляются.
Я честно затрудняюсь как мне квалифицировать действия потерепевших, необходимая оборона или состояние аффекта?
3.08.2021 15:25
гость
Да-да слишком легко...
Вы наверное просто не в курсе, что таким же образом , можно купить оружие, наркотики, любые документы и фальшивые деньги. Однако поймать продавцов практически не возможно.
А вот общаться с ними, может любой школьник и полиция видит всё , что происходит на известном сайте.
Однако ловят в 95% случаев, закладчиков на этом все и заканчивается
Издание связалось с автором одного из таких объявлений
На фейк похоже, слишком легко его можно задержать
Попробуйте задержите. Мошенники в переходе купили кнопочный телефон 10 летней давности и симкарту там же. Территориально находятся в Москве, Питере, Крыму, Украине.
В Барнауле наняли расклейщиков объявлений. Расклейщиков может и легко найти. А вот организаторов практически не реально.
В Москве эту бизнесмодель доработали.
Сначала продают сертификат за 10-20 тыров, а потом берут 50 тыров, чтобы не сдать ваши данные полиции
Да прям уж там "несколько тысяч". И я не нашёл таких объявлений.
Говорят, с весны еще полно предложений сертификатов, приходишь в кабинет на прививку, при тебе выливают вакцину в раковину, номер ампулы вписывают как прививку тебе. И не докажет никто.
А потом такие виртуально привитые туристы стали болеть пачками зарубежом, чем дискредитировали вакцину. Весь мир думает что Спутник не работает, а туристы молча болеют не сознаваясь что сертификат куплен.
гость 16:05
В полиции скажут, что это гражданско-правовые отношения. Идите жалуйтесь, что вам некачественную прививку поставили.
3.08.2021 16:05
- гость -
Круто, но в общем не жалко таких покупателей
молча болеют не сознаваясь что сертификат куплен
А, так вот почему привитые болеют, они не привитые
Ну вот, в Польше 48 % привитых, а у нас может и не 25 % даже, а всего 5 %, у остальных поддельные сертификаты. Отсюда разница в суточных заболеваниях, часть из которых, типа привитые
Самое обидное что даже от работы отстранить не могут 17 арбитражный суд написал.... 2 июня ещё.
А мы то все прививки ставить кинулись, столько денег пропало, столько денег...