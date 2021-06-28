В Совфеде рассказали о наказании за покупку поддельных сертификатов о прививке от COVID-19

За приобретение поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса грозит лишение свободы сроком до года. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Как сообщает РИА Новости, покупатели поддельных документов сразу подлежат привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовали ли они этот документ или нет, подчеркнул сенатор.

Напомним, что с началом третьей волны коронавируса в России участились случаи продажи поддельных сертификатов о прохождении прививки от COVID-19. Купить сертификат о прививке от коронавируса предлагают на множестве интернет-сайтах, в Telegram-каналах и на форумах. При этом цена за нелегальный документ стартует от двух тысяч рублей, а изготовить его обещают всего за один день.