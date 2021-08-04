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Новости

Глава Минздрава РФ заявил о необходимости вакцинировать всех пожилых россиян

, ИА "Амител"
Исключение может быть только по медицинским показаниям, отметил Михаил Мурашко
Михаил Мурашко / Фото: zdrav.expert

Михаил Мурашко / Фото: zdrav.expert

В России нужно привить от ковида практически всех людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

"Для лиц старше 60 лет вакцинацию следует провести практически для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские. Это личная защита здоровья каждого человека", – сказал политик.

Глава Минздрава добавил, что пожилые наиболее тяжело переносят заболевание и "слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью".

Ранее Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей.

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.08.2021 08:46
Лёха

Наверное надо сделать публичное заявление о реализации в программы госдепа США по вмешательству выборы в Российской Федерации, которая реализуется через лица не озарённые интеллектом.

4.08.2021 08:57
- гость -

Решили добить пенсионеров. Геноцид.

4.08.2021 09:11
Лёха

Вот и Гимлер не отличался ярко выраженным интеллектом, говорят в последние дни войны он решил прихватить с собой самое ценное. Этим ценным оказался компромат на сотрудников Рейха.

4.08.2021 09:12
- гость -

90% после 60 а то и раньше, больные люди им противопоказаны прививки, недавний случай с гибелью семьи ни о чем не учит.

4.08.2021 09:17
- гость -

Вот черти. Хотят всех пенсионеров по максимуму на тот свет отправить.

4.08.2021 09:19
- гость -

Гостю 9.12.
Почему же не учит? Этот случай как пример для подрожания будет использован

4.08.2021 09:24
- гость -

Отстаньте от пенсов.

4.08.2021 09:25
гость

после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей

3 дня назад писали, что уже заразилось 1,7 %. А всего заразилось 4 %. Если учесть, что вакцинированно 25 %, пока то на то и получается

4.08.2021 09:26
гость

Чтобы пенсию не платить?

4.08.2021 09:27
гость

Чтобы пенсию не платить?

Зря наверное он это сказал, у многих сразу мысль такая возникла, а это нехорошо для рекламы вакцинации

4.08.2021 09:31
- гость -

От слов Мурашки у меня мурашки

4.08.2021 09:35
- гость -

4.08.2021 09:17
- гость -

Очень сомнительно. Пенсы их выбирают. Молодежь на выборы практически не ходит. Если изничтожить пенсов - то их не выберут.

4.08.2021 09:35
- гость -

Не долго радовался Израиль 70-% вакцинации. А если нет разницы..?

4.08.2021 09:38
- гость -

4.08.2021 09:35
- гость -

Похоже, это уже не важно. Что-то изменилось. Мир катится к тотальному переустройству, больше не нужно будет играть в выборы и "демократию".

4.08.2021 09:42
- гость -

4.08.2021 08:57
- гость -

Простите, с вашей головой все в порядке?

4.08.2021 09:45
- гость -

Просто информация для антиваксеров, которые затусили на этой ветке:
ЕС признал сертификат о прививке из Сан-Марино. А как известно, Сан-Марино на 80% привито Спутником. Другими словами у ЕС нет оснований не доверять Спутнику. Вы же во всем верите ведущим державам Запада - вот вам их мнение. Они сами прививаются и признают российскую вакцину.

4.08.2021 09:48
гость

В Израиле вакцина Pfizer, неужели шмурдяк?

4.08.2021 09:49
гость

В Израиле вакцина Pfizer, неужели шмурдяк?

Похоже лучшая вакцина в Китае. Они наверное и вирус сделали и противовирус от него

4.08.2021 09:52
гость

Вы же во всем верите ведущим державам Запада

Израиль тоже Запад, а там сейчас полная хрень. Суточный прирост на душу населения в 2 раза больше, чем у нас, при этом привито в 3 раза больше, чем у нас

4.08.2021 10:23
- гость -

Просто информация для антиваксеров, которые затусили на этой ветке:
ЕС признал сертификат о прививке из Сан-Марино. А как известно, Сан-Марино на 80% привито Спутником. Другими словами у ЕС нет оснований не доверять Спутнику. Вы же во всем верите ведущим державам Запада - вот вам их мнение. Они сами прививаются и признают российскую вакцину.

«Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путем принятия решения об эквивалентности COVID-сертификатов. В отношении вакцины «Спутник V» сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой COVID-сертификат ЕС», — заявил представитель ЕК.

Подробнее на РБК:

4.08.2021 10:32
- гость -

09:49
Когда похоже - креститесь, точно поможет.
Как вы можете что-то подобное заявлять? Вы их состав знаете? Вы обладаете данными об эффективности? Китайскую вакцину ВОЗ одобрила? Или вы тупо ориентируетесь на те цифры, что вам сами китайцы дают?

4.08.2021 10:49
гость

как-то слышал на почте в очереди-бабуля быстро что-то спросила у оператора-ей ответили и бабуля уходить собралась как молодой-герой ей замечание_типа в очередь надо спрашивать_ И тут от бабули прозвучало: "-А ты не завидуй!-- у тебя ещё неизвестно будут ли мои года?"
молодость дана многим- старость избранным....

с ковидом тоже самое---прививки пусть ставят тебе кто очень взволнован настоящей ситуацией.

4.08.2021 11:29
Иван

Как задрала пандемия.
И тупость не прививающихся, считающих себя избранными и уникальными.
Из-за них всё это длиться уже месяцами. Скоро будет годами.
Задрали.

4.08.2021 11:31
- гость -

Пенсы электорат Пу, они ссср хорошо помнят, а некоторые были детьми в военные годы.
Вот против них и развязана компания.

4.08.2021 11:35
- гость -

Когда влияние старшего поколения слабое, молодежь можно вести куда пожелаешь...

4.08.2021 11:37
Иван

Тут все сокрушаются про поколение ЕГЭшников.
Типа какие они тупые и не образованные.

Послушать антивакцинаторов - они даже ЕГЭ не смогли бы сдать.
Настолько отупели.

Анализировать научные статьи?
Не. Это сложно. Какие-то термины сложные.

Научпоп от учёных?
Да они врут же!

Верить бреду про чипирование вакциной?
Вот это наше! Родное!
Сразу видно! Правда!

4.08.2021 11:58
- гость -

Вот люди боятся что вакцинирование это чипирование населения. Но при этом часто употребляют активированный уголь. А хоть кто-нибудь задумывался, кто и зачем его активировал?

4.08.2021 12:01
Иван

Действительно.

Ведь можно есть просто уголь.
Какая разница.


4.08.2021 12:03
- гость -

4.08.2021 11:58
- гость -

Если бы активированным углем кормили насильно, то конечно задумались бы.

4.08.2021 12:08
Иван

11:58

Вот люди боятся что вакцинирование это чипирование населения.


Достаточно вспомнить школу 9-11 классов чтобы понять что это бред.
Физика, химия, биология.

Но если люди получают деньги за распространение ложной информации про вакцинацию - я понимаю. Это работа. У каждого свой способ заработать.

Юристы ищут жертв обязательной вакцинации на работе. Не хило так можно подзаработать на этих глупых "клиентах".

Люди, подделывающие сертификаты вакцинации. Можно потом шантажировать не привившихся.

...

4.08.2021 12:16
- гость -

после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей.

А реально переболевших ковидом сколько повторно болеет и как?

4.08.2021 12:35
- гость -

И тут Ивана понесло)))))))))

4.08.2021 13:04
гость

4.08.2021 10:32
- гость -

Я, как и весь мир, тупо ориентируюсь на цифры, которые сами страны дают. Если врут китайцы, то врут и остальные

4.08.2021 13:07
гость

4.08.2021 10:32
- гость -

В Польше тоже очень мало заражается, может и Польша врет. А Израиль может врет, что у него много. Врут все, других цифр нет, а судя потому что есть, лучше всего в Китае

4.08.2021 13:13
гость

прочтите про генную инженерию-это прививка и дай бог вам уцелеть-уцелеть у вас есть всего один шанс: перестать осуждать тех кто не с вами.

4.08.2021 14:09
- гость -

а сам он поставил вакцину?

4.08.2021 14:38
Гостья

Моисей 40 лет водил людей по пустыне, пока не вымерли все, кто знал египетское рабство.Может быть, потому и мы ходим всё годы кругами, пока не станет сказкой социализм? Только к чему придёте, дорогие потомки? А мы уж как-нибудь без вакцины.

4.08.2021 14:47
Иван

Ну вот.
Снова "Эксперты" пытаются доказать, что они реально эксперты.

4.08.2021 14:49
Иван

Может быть здесь любители городских легенд?
Я знаю одну. Про призрака в старом особняке.

4.08.2021 14:51
- гость -

Не будут пенсию платить пока не вакцинируешься?

4.08.2021 14:53
Иван


прочтите про генную инженерию-это прививка и дай бог вам уцелеть-уцелеть у вас есть всего один шанс: перестать осуждать тех кто не с вами.

У вас проблемы с логикой.

Прочёл про генную инженерию.
Понял, как сделать прививку.
Как уцелеть после всего этого?
Не осуждать тех кто не с вами.

Наверное вы пытаетесь сказать, что вы найдёте меня и у меня есть только один шанс выжить - поверить вашему бреду.

4.08.2021 14:55
Иван

При этом вы сами осуждаете окружающих, которые говорят:
Привейся!
Мы уже хотим быстрее закончить этот бред с коронавирусом!

4.08.2021 14:57
Иван

Предлагаю создать лигу "Экспертов".
Чтобы всегда иметь возможность спросить у лиги их мега экспертное мнение насчёт всего.

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