Глава Минздрава РФ заявил о необходимости вакцинировать всех пожилых россиян

В России нужно привить от ковида практически всех людей старше 60 лет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.
"Для лиц старше 60 лет вакцинацию следует провести практически для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские. Это личная защита здоровья каждого человека", – сказал политик.
Глава Минздрава добавил, что пожилые наиболее тяжело переносят заболевание и "слушать мракобесие, которое иногда звучит от каких-то антивакцинальных компаний, это нанести ущерб собственному здоровью".
Ранее Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей.
Комментарии
Наверное надо сделать публичное заявление о реализации в программы госдепа США по вмешательству выборы в Российской Федерации, которая реализуется через лица не озарённые интеллектом.
Решили добить пенсионеров. Геноцид.
Вот и Гимлер не отличался ярко выраженным интеллектом, говорят в последние дни войны он решил прихватить с собой самое ценное. Этим ценным оказался компромат на сотрудников Рейха.
90% после 60 а то и раньше, больные люди им противопоказаны прививки, недавний случай с гибелью семьи ни о чем не учит.
Вот черти. Хотят всех пенсионеров по максимуму на тот свет отправить.
Гостю 9.12.
Почему же не учит? Этот случай как пример для подрожания будет использован
Отстаньте от пенсов.
после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей
3 дня назад писали, что уже заразилось 1,7 %. А всего заразилось 4 %. Если учесть, что вакцинированно 25 %, пока то на то и получается
Чтобы пенсию не платить?
Чтобы пенсию не платить?
Зря наверное он это сказал, у многих сразу мысль такая возникла, а это нехорошо для рекламы вакцинации
От слов Мурашки у меня мурашки
4.08.2021 09:17
- гость -
Очень сомнительно. Пенсы их выбирают. Молодежь на выборы практически не ходит. Если изничтожить пенсов - то их не выберут.
Не долго радовался Израиль 70-% вакцинации. А если нет разницы..?
4.08.2021 09:35
- гость -
Похоже, это уже не важно. Что-то изменилось. Мир катится к тотальному переустройству, больше не нужно будет играть в выборы и "демократию".
4.08.2021 08:57
- гость -
Простите, с вашей головой все в порядке?
Просто информация для антиваксеров, которые затусили на этой ветке:
ЕС признал сертификат о прививке из Сан-Марино. А как известно, Сан-Марино на 80% привито Спутником. Другими словами у ЕС нет оснований не доверять Спутнику. Вы же во всем верите ведущим державам Запада - вот вам их мнение. Они сами прививаются и признают российскую вакцину.
В Израиле вакцина Pfizer, неужели шмурдяк?
В Израиле вакцина Pfizer, неужели шмурдяк?
Похоже лучшая вакцина в Китае. Они наверное и вирус сделали и противовирус от него
Вы же во всем верите ведущим державам Запада
Израиль тоже Запад, а там сейчас полная хрень. Суточный прирост на душу населения в 2 раза больше, чем у нас, при этом привито в 3 раза больше, чем у нас
Просто информация для антиваксеров, которые затусили на этой ветке:
ЕС признал сертификат о прививке из Сан-Марино. А как известно, Сан-Марино на 80% привито Спутником. Другими словами у ЕС нет оснований не доверять Спутнику. Вы же во всем верите ведущим державам Запада - вот вам их мнение. Они сами прививаются и признают российскую вакцину.
«Еврокомиссия не одобряла никаких вакцин путем принятия решения об эквивалентности COVID-сертификатов. В отношении вакцины «Спутник V» сертификат вакцинации Сан-Марино будет действовать на тех же условиях, что и цифровой COVID-сертификат ЕС», — заявил представитель ЕК.
Подробнее на РБК:
09:49
Когда похоже - креститесь, точно поможет.
Как вы можете что-то подобное заявлять? Вы их состав знаете? Вы обладаете данными об эффективности? Китайскую вакцину ВОЗ одобрила? Или вы тупо ориентируетесь на те цифры, что вам сами китайцы дают?
как-то слышал на почте в очереди-бабуля быстро что-то спросила у оператора-ей ответили и бабуля уходить собралась как молодой-герой ей замечание_типа в очередь надо спрашивать_ И тут от бабули прозвучало: "-А ты не завидуй!-- у тебя ещё неизвестно будут ли мои года?"
молодость дана многим- старость избранным....
с ковидом тоже самое---прививки пусть ставят тебе кто очень взволнован настоящей ситуацией.
Как задрала пандемия.
И тупость не прививающихся, считающих себя избранными и уникальными.
Из-за них всё это длиться уже месяцами. Скоро будет годами.
Задрали.
Пенсы электорат Пу, они ссср хорошо помнят, а некоторые были детьми в военные годы.
Вот против них и развязана компания.
Когда влияние старшего поколения слабое, молодежь можно вести куда пожелаешь...
Тут все сокрушаются про поколение ЕГЭшников.
Типа какие они тупые и не образованные.
Послушать антивакцинаторов - они даже ЕГЭ не смогли бы сдать.
Настолько отупели.
Анализировать научные статьи?
Не. Это сложно. Какие-то термины сложные.
Научпоп от учёных?
Да они врут же!
Верить бреду про чипирование вакциной?
Вот это наше! Родное!
Сразу видно! Правда!
Вот люди боятся что вакцинирование это чипирование населения. Но при этом часто употребляют активированный уголь. А хоть кто-нибудь задумывался, кто и зачем его активировал?
Действительно.
Ведь можно есть просто уголь.
Какая разница.
4.08.2021 11:58
- гость -
Если бы активированным углем кормили насильно, то конечно задумались бы.
11:58
Вот люди боятся что вакцинирование это чипирование населения.
Достаточно вспомнить школу 9-11 классов чтобы понять что это бред.
Физика, химия, биология.
Но если люди получают деньги за распространение ложной информации про вакцинацию - я понимаю. Это работа. У каждого свой способ заработать.
Юристы ищут жертв обязательной вакцинации на работе. Не хило так можно подзаработать на этих глупых "клиентах".
Люди, подделывающие сертификаты вакцинации. Можно потом шантажировать не привившихся.
...
после вакцинации коронавирусом заражаются менее 1% людей.
А реально переболевших ковидом сколько повторно болеет и как?
И тут Ивана понесло)))))))))
4.08.2021 10:32
- гость -
Я, как и весь мир, тупо ориентируюсь на цифры, которые сами страны дают. Если врут китайцы, то врут и остальные
4.08.2021 10:32
- гость -
В Польше тоже очень мало заражается, может и Польша врет. А Израиль может врет, что у него много. Врут все, других цифр нет, а судя потому что есть, лучше всего в Китае
прочтите про генную инженерию-это прививка и дай бог вам уцелеть-уцелеть у вас есть всего один шанс: перестать осуждать тех кто не с вами.
а сам он поставил вакцину?
Моисей 40 лет водил людей по пустыне, пока не вымерли все, кто знал египетское рабство.Может быть, потому и мы ходим всё годы кругами, пока не станет сказкой социализм? Только к чему придёте, дорогие потомки? А мы уж как-нибудь без вакцины.
Ну вот.
Снова "Эксперты" пытаются доказать, что они реально эксперты.
Может быть здесь любители городских легенд?
Я знаю одну. Про призрака в старом особняке.
Не будут пенсию платить пока не вакцинируешься?
прочтите про генную инженерию-это прививка и дай бог вам уцелеть-уцелеть у вас есть всего один шанс: перестать осуждать тех кто не с вами.
У вас проблемы с логикой.
Прочёл про генную инженерию.
Понял, как сделать прививку.
Как уцелеть после всего этого?
Не осуждать тех кто не с вами.
Наверное вы пытаетесь сказать, что вы найдёте меня и у меня есть только один шанс выжить - поверить вашему бреду.
При этом вы сами осуждаете окружающих, которые говорят:
Привейся!
Мы уже хотим быстрее закончить этот бред с коронавирусом!
Предлагаю создать лигу "Экспертов".
Чтобы всегда иметь возможность спросить у лиги их мега экспертное мнение насчёт всего.