Иммунологическая эффективность российской вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79%

Иммунологическая эффективность вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" составляет 79%, пишет газета "Известия" со ссылкой на промежуточные итоги клинических испытаний препарата. Данные актуальны для третьей фазы клинических испытаний.
Исследование иммуногенности и профилактической эффективности вакцины провела независимая организация "Клиникал ресерч лаборатори". Участие в нём приняли почти три тысячи добровольцев старше 18 лет: 2253 были привиты "ЭпиВакКороной", а 746 человек получили плацебо. С каждым участником провели девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.
На 42-й день после вакцинации антитела IgG к коронавирусу обнаружили у 79% привитых добровольцев. Согласно результатам исследования, из них высокий уровень антител IgG (десять и больше) зафиксировали более чем у 40% привитых. Показатели от 3,5 до 9,99 выявили у 21% участников. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 – у 15,3% вакцинированных. Для обнаружения антител использовался тест, разработанный центром "Вектор".
Случаев инфицирования выявлено не было. Специалисты "Клиникал ресерч лаборатори" признали вакцину безопасной по результатам испытаний при промежуточной обработке данных.
Заместитель руководителя центра "Вектор" Татьяна Непомнящих акцентировала внимание, что речь идёт о так называемой иммунологической эффективности вакцины.
"Не нужно путать её с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле. Когда же говорят об эффективности вакцины, имеют в виду именно её эпидемиологическую эффективность", – пояснила Непомнящих.
Напомним, ранее приостановить использование вакцины "ЭпиВакКорона" потребовали депутат Мосгордумы от фракции КПРФ Павел Тарасов и инициативная группа по гражданской вакцинации. Общественники ссылались на то, что данные об эффективности препарата нераскрыты, и в свободном доступе нет информации, которая бы позволила воссоздать систему для независимого исследования.
Комментарии
Нихрена не понятно, но очень интересно.
Имунологическая эффективность, эпидимиологическая....
У нас на работе 2 мужика ставили разные прививки, оба сдали потом проверочный тест. У одного уровень антител 400 (Спутник) у другого 13 (Новосибирск). Вот и гадай по каким шкалам и эффективностям их замеряют.
Короче не фонтан.
Аборигешка, а ты себе какую вколол? Фонтан или не фонтан?
Уважаемый Амител!
Вы опубликуйте пожалуйста инструкцию к каждому препарату подлежащему введению в качестве вакцины. Там всё написано. В том числе и основания для медотвода.
Понимаете... врачи не постановления главного санитарного врача и Роспотребнадзора читают. А инструкцию к препарату. И они по роду своей работы не могут поступать в соответствии с указанием Роспотребнадзора, но вопреки инструкции. В противном случае им придётся отвечать за умышленное причинение вреда здоровью.
Вы, уважаемы Амител, опубликуйте, опубликуйте, а мы посмотрим.
Вектор говорит, что для проверки иммунитета после их прививки нужны специальные тест-системы. А шкала единая недавно установлена. За 1 принята Векторовская тест-система.
Угу, я думаю экономически нецелесообразно будет привлекать к ответственности всех врачей. Наверное правильнее привлечь главного санитарного... но нужны основания. А то может быть всё правильно и привлекать некого, за отсутствием, так сказать состава. Ну пусть журналисты выполнят работу прокуратуры. Надо же получить поводы и основания... А то может их нет.
5.08.2021 09:43
Лёха
Ты что куришь?
Сегодня на пачке написано - инфаркт. Но это как-бы не медицинский иммунологический препарат. Я его не рекомендую.
5.08.2021 09:16
- гость -
результат 400 не количественном тесте, т.е. считают кол-во антител в том объеме крови который берется для изучения. Результат 13 - качественный тест, т.е. процентное соотношение антител в изучаемом объеме. Сопоставить их не получится, нужно всегда сдавать тест по одинаковой методике, чтобы следить за изменением уровня антител. Но и это не так уж важно, т.к. и наличие антител не дает гарантии не заболеть или заболеть легко. Слишком мало времени прошло для изучения этого вируса.
Главного следователя у нас как героя на пенсию отправили - пытался добыть инструкции. Или как?
Ну нельзя же допускать сплетни в виде версий и непроверенную оперативную информацию.
Надо проверить.
Но самое масштабное исследование проходит сейчас Спутник V. В эксперименте уже поучаствовало по разным оценкам около 16% (под 25% первым компонентом) населения страны в качестве добровольцев.
10:24
М
Но самое масштабное исследование проходит сейчас Спутник V
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Согласен, Фунтик Уии будет лучше!
Надо уже давно понять, что все эти прививки они не про ваше благополучие
Они про благополучие американцев, англичан, немцев и китайцев
Они про благополучие выгодоприобритателей главных акционеров заводов-производителей вакцин осваивающих космические бюджетные деньги, следы которых ведут в т.ч. к мадам "Арбидол" Голиковой.
Правильно поднят вопрос про медотвод. Необходимо подчеркивать личную!! ответственность врача при направлении на прививку и отказе в медотводе! И надо публиковать фамилии врачей, после «одобрения» которых случались осложнения. Если что, я сама врач, и не считаю, что врачи должны идти вопреки своей совести, допуская всех подряд к вакцинации, бездумно и безответственно
Боря у тебя тоже 400 после спутника????
удачи твоему иммунитету
От американцев, англичан, немцев и китайцев следы ведут к мадам "Арбидол" Голиковой? Или там к Си Цзиньпиню? За бугром столько вакцин должны же следы от них куда то вести
За бугром столько вакцин должны же следы от них куда то вести
К мировой закулисе. Может даже к инопланетянам
Когда человек заражается естественным путем и болеет у него количество антител к S-белку , на сколько мне известно от 10 до 50. Так чем спутник лучше???
Тем что заставляет работать вашу иммунную систему на износ???
Объясните мне спецы, пожалста.
У меня через месяц после короны в легкой форме антител G было 2,72.
Либо системы изменения разные, либо ошибки тестов, либо гладиолус. На цыфры смотреть не зная сути, то еще занятие, сроду астрологии
Гость 11:58
Респект .
Клятва Гиппократа для Вас не просто ритуал.
Так и должны рассуждать и поступать врачи.
5.08.2021 12:27
- гость -
Не всегда. У меня например после болезни в ноябре уровень антител сейчас 120, у жены - болела тогда же - 213. В мае у меня было 167, у жены 360. Порог теста, который определяет есть антитела или нет - 12 единиц. Пока не вакцинируемся.
5.08.2021 14:27
- гость -
возрастная группа до 30 лет?