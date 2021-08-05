Роспотребнадзор дал рекомендации по ревакцинации от новых штаммов COVID-19

Чтобы обеспечить надёжную иммунную защиту от новых штаммов коронавируса, ревакцинироваться необходимо через каждые шесть месяцев, приводит рекомендацию Роспотребнадзора РИА Новости. Существующие вакцины от COVID-19 обладают защитными и профилактическими свойствами, но против дельта-штамма коронавируса их эффективность может уменьшаться, уточнили в ведомстве. Также прививка позволяет снизить риск развития тяжёлых форм заболевания.
"Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", – говорится в сообщении.
Сейчас врачи всё чаще сообщают, что лечение пациентов с вариантом коронавируса "дельта" более сложное и продолжительное. Ведомство считает наиболее уязвимой категорией перед дельта-штаммом людей 14-29 лет. У них максимально широкий круг общения и они чаще пользуются общественным транспортом. Но больше половины пациентов заражаются в кругу семьи или друзей.
Напомним, на данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V" ("ГамКовидВак"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт". Все эти препараты одобрены Минздравом и поставляются в российские регионы. Для ревакцинации ведомство чаще всего рекомендует "Спутник Лайт", хотя и говорят, что приемлемы и другие зарегистрированные вакцины.
Комментарии
От простого гриппа вакцина каждый год, но у него есть сезонность. У этого сезонности нет, привитые в феврале-апреле болели в июне-июле. Через полгода станет понятно, что вакцинировать придется каждые 3 - 4 месяца (((.
показана ревакцинация раз в полгода для
Только вчера нас учили, что эпидемиологи этот термин не используют, они говорят "повторная вакцинация". Так чьи это рекомендации "по ревакцинации"?