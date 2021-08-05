Роспотребнадзор дал рекомендации по ревакцинации от новых штаммов COVID-19

Чтобы обеспечить надёжную иммунную защиту от новых штаммов коронавируса, ревакцинироваться необходимо через каждые шесть месяцев, приводит рекомендацию Роспотребнадзора РИА Новости. Существующие вакцины от COVID-19 обладают защитными и профилактическими свойствами, но против дельта-штамма коронавируса их эффективность может уменьшаться, уточнили в ведомстве. Также прививка позволяет снизить риск развития тяжёлых форм заболевания.

"Поэтому методическими рекомендациями показана ревакцинация раз в полгода для достаточной защиты от новых штаммов", – говорится в сообщении.

Сейчас врачи всё чаще сообщают, что лечение пациентов с вариантом коронавируса "дельта" более сложное и продолжительное. Ведомство считает наиболее уязвимой категорией перед дельта-штаммом людей 14-29 лет. У них максимально широкий круг общения и они чаще пользуются общественным транспортом. Но больше половины пациентов заражаются в кругу семьи или друзей.

Напомним, на данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V" ("ГамКовидВак"), "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт". Все эти препараты одобрены Минздравом и поставляются в российские регионы. Для ревакцинации ведомство чаще всего рекомендует "Спутник Лайт", хотя и говорят, что приемлемы и другие зарегистрированные вакцины.