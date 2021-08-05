Хотя бы до сентября. ВОЗ призвала отказаться от ревакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала временно отказаться от ревакцинации от COVID-19 и перенаправить высвободившиеся дозы препараты в бедные страны, сообщает об инициативе РБК.

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге отметил, что ещё в мае ВОЗ ставила цель охватить прививочной кампанией минимум 10% населения во всём мире. Богатые страны уже этот план выполнили. Уже к началу августа скорость вакцинации в них увеличилась почти до 100 доз на 100 человек – с учётом введения второго компонента и ревакцинации.

В бедных странах эти показатели вызывают большую обеспокоенность. Там к этому времени смогли начать ставить лишь 1,5 дозы на каждые 100 человек. Причина: нехватка препаратов. Чтобы бороться с пандемией, ситуацию срочно нужно переломить, отметил глава ВОЗ.

"ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", – сказал глава ВОЗ. Также Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к производителям вакцин с просьбой уделить внимание программе COVAX. По ней препараты предоставляются беднейшим странам.

Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал россиян проходить ревакцинацию от коронавируса каждые полгода. По мнению специалистов ведомства, это обеспечит достаточную защиту от новых штаммов, таких как "дельта".