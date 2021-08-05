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Хотя бы до сентября. ВОЗ призвала отказаться от ревакцинации от COVID-19

, ИА "Амител"
В бедных странах сложился дефицит вакцины, в богатых государствах вакцинация пошла по второму кругу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала временно отказаться от ревакцинации от COVID-19 и перенаправить высвободившиеся дозы препараты в бедные страны, сообщает об инициативе РБК.

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге отметил, что ещё в мае ВОЗ ставила цель охватить прививочной кампанией минимум 10% населения во всём мире. Богатые страны уже этот план выполнили. Уже к началу августа скорость вакцинации в них увеличилась почти до 100 доз на 100 человек – с учётом введения второго компонента и ревакцинации.

В бедных странах эти показатели вызывают большую обеспокоенность. Там к этому времени смогли начать ставить лишь 1,5 дозы на каждые 100 человек. Причина: нехватка препаратов. Чтобы бороться с пандемией, ситуацию срочно нужно переломить, отметил глава ВОЗ.

"ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", – сказал глава ВОЗ. Также Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к производителям вакцин с просьбой уделить внимание программе COVAX. По ней препараты предоставляются беднейшим странам.

Напомним, ранее Роспотребнадзор призвал россиян проходить ревакцинацию от коронавируса каждые полгода. По мнению специалистов ведомства, это обеспечит достаточную защиту от новых штаммов, таких как "дельта".

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

5.08.2021 15:18
Виктор

А если бы к африканским странам обратились с просьбой "вы себе чего-то не додайте, но [например, с Россией] поделитесь" — они бы с нами поделились?

5.08.2021 15:21
- гость -

Так они в Европу за вакцинацией рванули?

5.08.2021 15:42
Гость

Ну так Россия боххатая. Всем дасть...

5.08.2021 16:25
- гость -

Значит, достаточно одного курса вакцинации, чтобы потом гарантированно боты двинуть. Вакцинированным это "счастье" уже обеспечено, а вот густонаселённые нищие страны Африки ещё нужно обработать с целью сокращения поголовья.
Верно понял посыл?

5.08.2021 16:41
- гость -

5.08.2021 16:25
- гость -
Значит, достаточно одного курса вакцинации, чтобы потом гарантированно боты двинуть.
-------
Ты идиoт?

5.08.2021 16:45
- гость -

Ты идиoт?

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