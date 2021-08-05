Число привившихся от коронавируса в России достигло 37 миллионов

Вакцинация от COVID-19 в России начинает набирать обороты: за последнюю неделю в стране привились ещё три миллиона человек. Общее число вакцинированных в РФ превысило 37 миллионов граждан, слова замминистра здравоохранения Олега Гриднева приводит "Интерфакс". Лидером в этом вопросе остаются Москва, Московская, Тульская, Белгородская, Ростовская области, а также Хакасия и Чечня.

Гриднев назвал темпы вакцинации в стране значительными. Как пояснил замглавы Минздрава, они могли бы быть ещё выше, но снижение в ряде регионов произошло из-за того, что многие россияне уехали в отпуск.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 98% пациентов, которым потребовалась госпитализация, прививки не ставили.