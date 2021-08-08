Котик за миллион. Самые дорогие породы кошек, которых можно купить в Барнауле

Многие предпочитают не тратить деньги на породистую кошку и берут бесплатного полосатого Ваську или Мурку. Главное, чтобы мебель не драл и мышей ловил. А есть заядлые "кошатники", которые готовы продать своё имущество ради экзотического питомца редкой породы. От таких кошек не требуют мышей, не ругают их за испорченные обои или хождение мимо лотка. Они – для любви, выставок и эстетики. Amic.ru собрал топ самых дорогих, но популярных в России (и в частности Алтайском крае) пород кошек, за манящий взгляд которых можно безрассудно отдать все свои сбережения. И не пожалеть.

Кот по цене автомобиля

Жительница Барнаула Инна Домбровская – кошатница со стажем. 27 лет она разводит и продаёт породистых кошек. Шесть лет назад женщина открыла для себя каракета. Это гибрид каракала и одомашненной бенгальской кошки. Инна вспоминает: увидела ушки-кисточки – и влюбилась бесповоротно.

"Я занимаюсь кошками много лет, поэтому мне интересны новые, необычные породы. А каракеты – как раз такие. Во-первых, в России, да и в мире, питомников каракетов по пальцам можно пересчитать, что уже делает гибрида уникальным. А ещё они очень красивые и гордые", – говорит женщина.

Правда, стоит такая красота очень (и очень!) дорого. Один котёнок, который будет годен для разведения, обойдётся в 1,5 миллиона рублей. Ради первого Инна продала свою машину, а вторую и третью кошку покупала уже на деньги от продажи котят.

"Я продаю котят за 300-500 тысяч рублей, потому что в них уже меньше гибридной крови и повадок дикой кошки. Они более контактные, домашние и меньше по размеру, чем чистокровный каракал. Поэтому цена дешевле, чем у гибридов первого поколения, которыми являются мои кошки-производители", – объясняет Инна.

Каракеты – крупные кошки. Внешне похожи на рысь, весят около 14 килограммов. Особенность гибрида – едят только сырое мясо. Инна даёт своим питомцам перепелов, курицу, индейку. Ничего другого большие кошки не едят. По характеру каракеты могут быть очень разными.

"Одна у меня пугливая, при виде незнакомцев тут же прячется. Вторая – может зашипеть, рычать при новом знакомстве. А вот третья контактная, очень любопытная – подходит, изучает новых людей и никого не боится. Поэтому не в самой породе дело, а, скорее, в характере кошки, а он у всех разный", – добавляет заводчица.

Содержать каракета не так уж и дорого – относительно его стоимости. Кормление кошки и уход за ней обойдётся примерно в три тысячи рублей ежемесячно. Конечно, если их разводить – расходы значительно возрастут. Тем более что каракеты рожают редко и мало – раз в год по два-три котёнка. Малочисленность, сложности в разведении и общие траты заводчиков на содержание гордых красавцев и формируют такую высокую цену за особь.

"Моды на породы уже нет"

Инна Домбровская считает, что сегодня уже нет ажиотажа и моды на ту или иную породу кошек – каждый выбирает питомца под свой образ жизни и эстетический вкус. Но топ самых популярных (и весьма недешёвых) кошек всё же есть.

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка относится к древним породам. Это грациозный зверь с красивой, яркой шёрсткой. Отличается высокой подвижностью и общительностью, не выносит одиночества и готов делать с хозяином все домашние дела. Несмотря на то, что на вид они выглядят немного сурово и даже дико, по характеру абиссинки – добродушные и ласковые.

Цена абиссинки – от 15 до 40 тысяч рублей.

Манчкин

Манчкин – очаровательная кошка-такса с короткими лапками. Эта порода часто становится героем мемов и различных роликов в соцсетях. Они очень милые и нежные, любят общество человека. Склонны воровать и прятать мелкие вещицы, висеть на занавесках и вообще творить разные шалости, и такой игривый нрав сохраняется у манчкинов до самой старости. Риск породы – ожирение и проблемы с суставами, поэтому за его здоровьем нужно пристально следить.

Цена манчкина не самая высокая среди популярных пород – от 10 до 50 тысяч рублей.

Персидские кошки и экзоты (короткошёрстные персы)

Персидские коты и экзоты – их короткошёрстные собратья – очаровывают людей своей плоской мордашкой, огромными глазами и упитанным тельцем. Они флегматичны, терпеливы и доброжелательны. Но встречается порода довольно редко. Дело в том, говорит одна из заводчиц персов Барнаула, что их сложно разводить из-за физиологических особенностей, поэтому берутся за это единицы. Редкая порода подходит как для семей с детьми, так и для стариков, – персы способны очаровать любого. Вывести из себя эту кошку практически невозможно.

Купить экзота или перса можно минимум за 25 тысяч рублей (в России максимальная цена – примерно 50 тысяч). Самая высокая стоимость, которую предлагают за породу зарубежные заводчики, составляет практически 700 тысяч рублей.

Скоттиш-фолд

Шотландская вислоухая кошка, как и обычный шотландский или британский кот, – самые популярные породы вот уже несколько десятков лет. Эти котики неприхотливы в содержании, некрупные по размерам, с очень приятной "плюшевой" шёрсткой и огромными гипнотизирующими глазами. Заводчики отмечают, что шотландские вислоухие – независимые кошки, но при этом охотно играют с хозяином. Скоттиш-фолды очень редко проявляют агрессию и больше подойдут тем, кто любит "толстеньких тюфячков".

Стоимость за кошку – от 15 до 60 тысяч рублей.

Бенгальская кошка

Первые гибриды бенгала появились в результате скрещивания домашней кошки с азиатской леопардовой (или иначе – дикой бенгальской). Получилась некрупная, грациозная и очень привлекательная помесь с ярким окрасом и неугомонным характером. У этих кошек ярко выражен охотничий инстинкт, поглаживаниям они предпочтут игру и развлечения. Сырым мясом они не питаются – для этой породы созданы специальные корма. В содержании, говорят заводчики бенгалов, не сложны, у них веселый нрав и уживаются они о всеми членами семьи, даже четвероногими.

Цена питомца зависит от целей приобретения (для дома, разведения или выставки) и варьируется от 15 до 80 тысяч рублей.

Сфинксы-эльфы

Молодая порода, разновидность сфинкса, которая отличается необычными изогнутыми ушками. Кошка отличается нежностью и любвеобильностью, любит детей.

Стоит такое чудо – от 35 до 100 тысяч рублей.

Мейн-кун

Мейн-кун сейчас одна из самых востребованных и популярных кошачьих пород, несмотря на большой недостаток в виде огромного количества шерсти во время линьки. Котики крупные, но характер у них более чем дружелюбный. Они умны, любопытны, игривы и отлично уживаются в семьях с детьми. Примечательно, что самцы этой породы проявляют себя как заботливые отцы для своих котят.

Цена за котенка – от 20 до 100 тысяч рублей.

Саванна

Саванны возглавляют топ дорогих породистых кошек. Это гибрид дикого африканского сервала и домашней бенгальской кошки. Крупные, грациозные саванны имеют леопардовый пятнистый окрас и длинное туловище, весят около 15 килограммов. По характеру они больше напоминают собак. Эти кошки умны, сообразительны и дружелюбны к домочадцам и другим питомцам, отличаются преданностью и высокой активностью. Чем меньше в гибриде крови сервала, тем особь менее агрессивная и дикая. Заводчики также рекомендуют кормить их только сырым мясом.

Стоимость такой красивой кошки – от 500 тысяч рублей до миллиона.

Чаузи

Чаузи также входит в топ самых дорогих пород. Эта экзотическая кошка – гибрид и практически копия дикого камышового кота. Гибриды, приближённые к оригиналу – дикие, в отличие от котиков третьего и четвёртого поколения разведения. Заводчики не советуют брать чаузи в дом, где есть грызуны и птицы, – иначе кошка их съест. Одна из немногих пород, которая, как и собака, поддаётся дрессировке и охотно изучает новые трюки. Чаузи не очень ручные, но при хорошем настроении могут разрешить хозяину себя погладить.

Стоимость котёнка – от 600 тысяч рублей до 1,5 миллиона. Приобрести особь в основном можно за рубежом, в России питомников очень мало, но они продают котят дешевле – можно найти чаузи даже за 30 тысяч рублей, но генетика этих котят чаще всего приближена к обычной домашней кошке.

Шотландские, британские кошки, сфинксы, сибирские и другие известные породы можно найти как за 30 тысяч рублей, так и за пять – потому что их много и разводить эти породы не сложно. А самые дорогие – это, как правило, кошки, в которых течёт дикая кровь либо чистокровные "дикари". Люди охотно выкладывают миллионы, чтобы завести себе сервала, каракала или даже рысь. Но не всех экзотических животных законно держать дома. Заводчики напоминают: стоит об этом помнить, прежде чем решиться продать машину или даже квартиру, чтобы купить необычного питомца.