Воскресенье, 8 Август, 12:36

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,13
€ 86,46
26°


6312185 +23508
Обь
138см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Похищение 12-летней девочкиВыборы-2021Олимпиада в Токио
Новости

Котик за миллион. Самые дорогие породы кошек, которых можно купить в Барнауле

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие кошки сегодня в моде и сколько стоит их купить (спойлер: ради некоторых пород люди продают недвижимость)
Фото: личный архив Инны Домбровской

Фото: личный архив Инны Домбровской

Многие предпочитают не тратить деньги на породистую кошку и берут бесплатного полосатого Ваську или Мурку. Главное, чтобы мебель не драл и мышей ловил. А есть заядлые "кошатники", которые готовы продать своё имущество ради экзотического питомца редкой породы. От таких кошек не требуют мышей, не ругают их за испорченные обои или хождение мимо лотка. Они – для любви, выставок и эстетики. Amic.ru собрал топ самых дорогих, но популярных в России (и в частности Алтайском крае) пород кошек, за манящий взгляд которых можно безрассудно отдать все свои сбережения. И не пожалеть.

Кот по цене автомобиля

Жительница Барнаула Инна Домбровская – кошатница со стажем. 27 лет она разводит и продаёт породистых кошек. Шесть лет назад женщина открыла для себя каракета. Это гибрид каракала и одомашненной бенгальской кошки. Инна вспоминает: увидела ушки-кисточки – и влюбилась бесповоротно.

"Я занимаюсь кошками много лет, поэтому мне интересны новые, необычные породы. А каракеты – как раз такие. Во-первых, в России, да и в мире, питомников каракетов по пальцам можно пересчитать, что уже делает гибрида уникальным. А ещё они очень красивые и гордые", – говорит женщина.

Правда, стоит такая красота очень (и очень!) дорого. Один котёнок, который будет годен для разведения, обойдётся в 1,5 миллиона рублей. Ради первого Инна продала свою машину, а вторую и третью кошку покупала уже на деньги от продажи котят.

"Я продаю котят за 300-500 тысяч рублей, потому что в них уже меньше гибридной крови и повадок дикой кошки. Они более контактные, домашние и меньше по размеру, чем чистокровный каракал. Поэтому цена дешевле, чем у гибридов первого поколения, которыми являются мои кошки-производители", – объясняет Инна.

Каракеты – крупные кошки. Внешне похожи на рысь, весят около 14 килограммов. Особенность гибрида – едят только сырое мясо. Инна даёт своим питомцам перепелов, курицу, индейку. Ничего другого большие кошки не едят. По характеру каракеты могут быть очень разными.

"Одна у меня пугливая, при виде незнакомцев тут же прячется. Вторая – может зашипеть, рычать при новом знакомстве. А вот третья контактная, очень любопытная – подходит, изучает новых людей и никого не боится. Поэтому не в самой породе дело, а, скорее, в характере кошки, а он у всех разный", – добавляет заводчица.

Содержать каракета не так уж и дорого – относительно его стоимости. Кормление кошки и уход за ней обойдётся примерно в три тысячи рублей ежемесячно. Конечно, если их разводить – расходы значительно возрастут. Тем более что каракеты рожают редко и мало – раз в год по два-три котёнка. Малочисленность, сложности в разведении и общие траты заводчиков на содержание гордых красавцев и формируют такую высокую цену за особь.

"Моды на породы уже нет"

Инна Домбровская считает, что сегодня уже нет ажиотажа и моды на ту или иную породу кошек – каждый выбирает питомца под свой образ жизни и эстетический вкус. Но топ самых популярных (и весьма недешёвых) кошек всё же есть.

Абиссинская кошка

Абиссинская кошка относится к древним породам. Это грациозный зверь с красивой, яркой шёрсткой. Отличается высокой подвижностью и общительностью, не выносит одиночества и готов делать с хозяином все домашние дела. Несмотря на то, что на вид они выглядят немного сурово и даже дико, по характеру абиссинки – добродушные и ласковые.

Цена абиссинки – от 15 до 40 тысяч рублей.

Манчкин

Манчкин – очаровательная кошка-такса с короткими лапками. Эта порода часто становится героем мемов и различных роликов в соцсетях. Они очень милые и нежные, любят общество человека. Склонны воровать и прятать мелкие вещицы, висеть на занавесках и вообще творить разные шалости, и такой игривый нрав сохраняется у манчкинов до самой старости. Риск породы – ожирение и проблемы с суставами, поэтому за его здоровьем нужно пристально следить.

Цена манчкина не самая высокая среди популярных пород – от 10 до 50 тысяч рублей.

Персидские кошки и экзоты (короткошёрстные персы)

Персидские коты и экзоты – их короткошёрстные собратья – очаровывают людей своей плоской мордашкой, огромными глазами и упитанным тельцем. Они флегматичны, терпеливы и доброжелательны. Но встречается порода довольно редко. Дело в том, говорит одна из заводчиц персов Барнаула, что их сложно разводить из-за физиологических особенностей, поэтому берутся за это единицы. Редкая порода подходит как для семей с детьми, так и для стариков, – персы способны очаровать любого. Вывести из себя эту кошку практически невозможно.

Купить экзота или перса можно минимум за 25 тысяч рублей (в России максимальная цена – примерно 50 тысяч). Самая высокая стоимость, которую предлагают за породу зарубежные заводчики, составляет практически 700 тысяч рублей.

Скоттиш-фолд

Шотландская вислоухая кошка, как и обычный шотландский или британский кот, – самые популярные породы вот уже несколько десятков лет. Эти котики неприхотливы в содержании, некрупные по размерам, с очень приятной "плюшевой" шёрсткой и огромными гипнотизирующими глазами. Заводчики отмечают, что шотландские вислоухие – независимые кошки, но при этом охотно играют с хозяином. Скоттиш-фолды очень редко проявляют агрессию и больше подойдут тем, кто любит "толстеньких тюфячков".

Стоимость за кошку – от 15 до 60 тысяч рублей.

Бенгальская кошка

Первые гибриды бенгала появились в результате скрещивания домашней кошки с азиатской леопардовой (или иначе – дикой бенгальской). Получилась некрупная, грациозная и очень привлекательная помесь с ярким окрасом и неугомонным характером. У этих кошек ярко выражен охотничий инстинкт, поглаживаниям они предпочтут игру и развлечения. Сырым мясом они не питаются – для этой породы созданы специальные корма. В содержании, говорят заводчики бенгалов, не сложны, у них веселый нрав и уживаются они о всеми членами семьи, даже четвероногими.

Цена питомца зависит от целей приобретения (для дома, разведения или выставки) и варьируется от 15 до 80 тысяч рублей.

Сфинксы-эльфы

Молодая порода, разновидность сфинкса, которая отличается необычными изогнутыми ушками. Кошка отличается нежностью и любвеобильностью, любит детей.

Стоит такое чудо – от 35 до 100 тысяч рублей.

Мейн-кун

Мейн-кун сейчас одна из самых востребованных и популярных кошачьих пород, несмотря на большой недостаток в виде огромного количества шерсти во время линьки. Котики крупные, но характер у них более чем дружелюбный. Они умны, любопытны, игривы и отлично уживаются в семьях с детьми. Примечательно, что самцы этой породы проявляют себя как заботливые отцы для своих котят.

Цена за котенка – от 20 до 100 тысяч рублей.

Саванна

Саванны возглавляют топ дорогих породистых кошек. Это гибрид дикого африканского сервала и домашней бенгальской кошки. Крупные, грациозные саванны имеют леопардовый пятнистый окрас и длинное туловище, весят около 15 килограммов. По характеру они больше напоминают собак. Эти кошки умны, сообразительны и дружелюбны к домочадцам и другим питомцам, отличаются преданностью и высокой активностью. Чем меньше в гибриде крови сервала, тем особь менее агрессивная и дикая. Заводчики также рекомендуют кормить их только сырым мясом.

Стоимость такой красивой кошки – от 500 тысяч рублей до миллиона.

Чаузи

Чаузи также входит в топ самых дорогих пород. Эта экзотическая кошка – гибрид и практически копия дикого камышового кота. Гибриды, приближённые к оригиналу – дикие, в отличие от котиков третьего и четвёртого поколения разведения. Заводчики не советуют брать чаузи в дом, где есть грызуны и птицы, – иначе кошка их съест. Одна из немногих пород, которая, как и собака, поддаётся дрессировке и охотно изучает новые трюки. Чаузи не очень ручные, но при хорошем настроении могут разрешить хозяину себя погладить.

Стоимость котёнка – от 600 тысяч рублей до 1,5 миллиона. Приобрести особь в основном можно за рубежом, в России питомников очень мало, но они продают котят дешевле – можно найти чаузи даже за 30 тысяч рублей, но генетика этих котят чаще всего приближена к обычной домашней кошке.

Шотландские, британские кошки, сфинксы, сибирские и другие известные породы можно найти как за 30 тысяч рублей, так и за пять – потому что их много и разводить эти породы не сложно. А самые дорогие – это, как правило, кошки, в которых течёт дикая кровь либо чистокровные "дикари". Люди охотно выкладывают миллионы, чтобы завести себе сервала, каракала или даже рысь. Но не всех экзотических животных законно держать дома. Заводчики напоминают: стоит об этом помнить, прежде чем решиться продать машину или даже квартиру, чтобы купить необычного питомца.

Материалы по теме

 

Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

8.08.2021 07:46
гость

С ростом благосостояния населения такие кошки все больше распространяются

8.08.2021 11:45
- гость -

шла бы на фабрику работать..

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:21
В России один человек заразил коронавирусом полторы тысячи 2
11:56
Рогозин предложил вернуть смертную казнь 4
11:16
На Алтае сельчанина задержали за рубку семи берез 2
10:54
Машина ЧОП вылетела на тротуар после аварии в центре Барнаула 0
10:24
Китайский блогер оценил качество продуктов в российских супермаркетах 14
09:43
Война во время Олимпиады. 13 лет трагедии в Южной Осетии 13
09:04
Неизвестные кидаются стаканами по припаркованным автомобилям возле многоэтажки в Барнауле 31
08:30
Какой ты котик? Пройди тест на amic.ru и узнай свой настоящий характер 7
08:06
Как загадать желание на падающую звезду 2
07:33
Котик за миллион. Самые дорогие породы кошек, которых можно купить в Барнауле 2
07:06
Где и когда можно увидеть прямую трансляцию церемонии закрытия Олимпиады? 11
06:35
Творить и созидать. Поздравления с Днём строителя 2
06:02
Грозы, утренний туман и жара. О погоде в Алтайском крае 8 августа 0
23:55
Такой день. Трое пострадавших в ДТП в Барнауле и обращение пенсионерки из Бийска к Путину 1
22:58
Барнаульское "Динамо" обыграло "Носту" в Новотроицке 0
21:57
Сборная России поднялась на четвёртое место в общем зачёте Олимпиады в Токио 3
20:51
Цена проезда на одном из пригородных автобусов выросла в Барнауле 4
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 7 августа 0
19:28
Молодой человек сломал дверцу игрового автомата и украл оттуда пару игрушек в Барнауле 3
18:58
Более 22 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки 0
18:27
Три человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Барнауле 0
17:54
Эксперт рассказал о россиянине, который заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек 11
17:25
Мэрия Рубцовска выделила почти 400 тысяч рублей на обновление туалетов в своём офисе 1
16:57
Путин поручил дополнительно поддерживать бедных россиян 9
16:27
Пенсионерка из Бийска обратилась к Путину из-за свалки возле дома и зарослей конопли 4
15:54
Пьющий безработный рецидивист. В МВД составили средний портрет преступника в России 4
15:28
53 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
14:58
Стало известно о состоянии певицы МакSим после выхода из комы 2
14:27
280 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за сутки 6
13:55
Жёсткое ДТП с пьяным водителем произошло в Барнауле 7
13:23
Бийская семья лишилась 3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам 13
12:54
Врач-терапевт назвал особенности постковидного синдрома после дельта-штамма 1
12:18
Ещё одно место обитания снежного барса обнаружили в Горном Алтае 1
11:55
Алтайский край оказался на предпоследнем месте в Сибири по доле привитого населения 42
11:24
Томенко опубликовал пост в память о бывшем губернаторе Алтайского края Михаиле Евдокимове 15
10:52
Жительница Барнаула не смогла получить "путинские" 10 тысяч рублей на дочь 13
10:21
Врач назвала пять способов борьбы с метеочувствительностью 2
09:36
17-летнего подростка в Барнауле осудили за покушение на продажу наркотиков 0
09:12
"Наша больная зона". Власти Барнаула готовят Поток к сносу и реновации 15
08:31
В Сибири подросток погиб от удара током при сборе металлолома 20
08:02
Для кого и на сколько увеличили сроки замены паспортов, которые подлежат замене? 3
07:34
Можно ли ставить вакцину от коронавируса беременным и кормящим мамам? 0
07:03
Дни траура. Как 16 лет назад в Барнауле простились с Михаилом Евдокимовым 33
06:32
Как мошенники выдают кредиты без согласия клиентов и что делать с этими деньгами? 5
06:03
Дожди, грозы и 30-градусная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 августа 1
23:46
Такой день. Возможный уход "Алтайского химпрома" и нехватка медицинского кислорода 1
23:25
Жителя Алтайского края осудили за взятки и служебный подлог 0
22:57
В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета в России 2
22:29
Серьёзное ДТП произошло на трассе под Барнаулом 4
21:58
Прокуратура Алтайского края договорилась о сотрудничестве с омбудсменом Лариным 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.