Томенко опубликовал пост в память о бывшем губернаторе Алтайского края Михаиле Евдокимове

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разместил в Instagram пост в память об артисте и бывшем главе региона Михаиле Евдокимове. 16 лет назад он трагически погиб в ДТП на трассе Барнаул – Бийск.

"Его любила вся страна. Но сердце Михаила Сергеевича всегда принадлежало малой родине. Для Алтайского края, для своего родного села он стремился сделать всё, что мог. Жизнь Михаила Сергеевича трагически оборвалась, далеко не все планы осуществились. Однако память о нём живёт и будет жить", – пишет глава региона.

Он напомнил, что уже второй год Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта "Земляки", вдохновителем которого был Евдокимов, из-за пандемии проходит онлайн.

"Но я верю, что в Верх-Обском обязательно соберутся односельчане, друзья Михаила Сергеевича, гости, чтобы вспомнить знаменитого земляка, всеми любимого артиста и народного губернатора", – написал Томенко.

Напомним, что 16 лет назад, 7 августа 2005 года, трагически погиб народный артист России и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Вместе со своей женой в сопровождении водителя и охранника он направлялся в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова.

Губернаторский Mercedes летел по трассе со скоростью около 200 км/ч. Возле поворота на село Плешково (примерно в 20 км от Бийска) он столкнулся с автомобилем Олега Щербинского и вылетел в кювет, врезался в землю, затем в дерево. Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжёлые травмы. Михаил Сергеевич, а также его охранник и водитель погибли на месте.