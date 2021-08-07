Томенко опубликовал пост в память о бывшем губернаторе Алтайского края Михаиле Евдокимове

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко разместил в Instagram пост в память об артисте и бывшем главе региона Михаиле Евдокимове. 16 лет назад он трагически погиб в ДТП на трассе Барнаул – Бийск.
"Его любила вся страна. Но сердце Михаила Сергеевича всегда принадлежало малой родине. Для Алтайского края, для своего родного села он стремился сделать всё, что мог. Жизнь Михаила Сергеевича трагически оборвалась, далеко не все планы осуществились. Однако память о нём живёт и будет жить", – пишет глава региона.
Он напомнил, что уже второй год Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта "Земляки", вдохновителем которого был Евдокимов, из-за пандемии проходит онлайн.
"Но я верю, что в Верх-Обском обязательно соберутся односельчане, друзья Михаила Сергеевича, гости, чтобы вспомнить знаменитого земляка, всеми любимого артиста и народного губернатора", – написал Томенко.
Напомним, что 16 лет назад, 7 августа 2005 года, трагически погиб народный артист России и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Вместе со своей женой в сопровождении водителя и охранника он направлялся в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова.
Губернаторский Mercedes летел по трассе со скоростью около 200 км/ч. Возле поворота на село Плешково (примерно в 20 км от Бийска) он столкнулся с автомобилем Олега Щербинского и вылетел в кювет, врезался в землю, затем в дерево. Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжёлые травмы. Михаил Сергеевич, а также его охранник и водитель погибли на месте.
Комментарии
Ну за это уважуха!
Виктор Петрович респект!!!
Снова не правда!!! Щербинский Олег подставил свой автомобиль,по указки главного жида в крае.Когда Вы научитесь говорить всю правду???
для 13:48
В машине Щербинского находились его жена и дети. Если Вы готовы по чьей либо указке рисковать жизнью своих детей, тогда вам срочно к врачу. Хотя, такое вряд-ли лечиться.
Марино с детьми таранит бронированный мерс весом тонны три, вы в своем уме?
таким ударом обоих в коматоз можно отправить.
Ага, стоял у поворота и ждал.
7.08.2021 14:14
Гость.
Ни каких детей и кашолки прибывшие ДПСсники Бийские не обнаружили
Отмазка уркагана
Ценой собственной жизни , он всё таки разрушил мафиозное болото , под наз."Барнаул"
А Щербинский ?.Что Щербинский .После откидона , месяца 4 бегал по Бийскому авторынку .Выбирал авто ( я перекупом стоял , видел всех и каждого ).Ничто в его поведении не выдавало произошедшую трагедию .Как все .Морду лопатой и вперёд .Все пальцем на него показывают ( он это видел ) , но даже глазом не моргал . Полное спокойствие .Живёт своей жизнью . Как будто , ничего и не произошло .
Лично моё мнение .Всё смешалось в кучу .Подозрения в том , что его убили спец службы и так далее.Его убил личный шофёр .Принял богоизбранность на себя ( хотя и не заслужил ).В психологии это чётко описано -Ничтожный человек , общаясь в кругу богоизбранного ,перенимает славу на себя .Вот и весь расклад .Щербинский попал в переделку , не в то время , и не в тот час ( ехал отмечать День Железнодорожника , на озеро Уткуль ) .Бог им судья . Вечная память , Михаилу Сергеевичу Евдокимову .
Живёт своей жизнью . Как будто , ничего и не произошло .
А что произошло? очередной местный царек решил, что пдд не про него писаны. Слава Богу, у Щербинского все живы и здоровы остались. А Миша сам сделал свой выбор, еще и водителя с собой утянул
Я очень уважал Евдокимова .И к трагедии был не равнодушен.Младше его на 2 месяца .Земляки .Проводил собственное расследование .Да хотя , какое там расследование .Разговаривал с товарищем , соседом Щербинского по посёлку "Станция Чемровка" ..Так вот .Щербинский всегда и везде , говорил :- "Я их не убивал .Я даже глазом не успел моргнуть , а Мерс уже слева летит .Ничего поделать не смог ". Я не придумываю .Но история края после этого изменилась круто . Никто его ( Евдокимова ), не убивал .Так легла карта .