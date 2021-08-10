Жители Алейска пожаловались на перебои в поставках газа в баллонах

Жители Алейска в социальных сетях пожаловались на перебои с поставками газа в баллонах. Людям предлагают вставать в очереди на доставку через месяц.

"Газовые баллоны везите на себе или нанимайте такси. У нас нет транспорта, отвечает сегодня газовая компания", – написали местные жители.

По словам горожан, им предлагают записываться в очередь после 20 августа, а доставка в этом случае будет оформлена только в сентябре.

По словам представителей компании "АлтайГазСервис", проблема заключается в том, что у фирмы нет водителей. С газом и транспортом проблем нет, но вот за "баранку" сесть некому.

Жителям Алейска от этих объяснений не легче. Горожане отмечают, что в сезон заготовок газ им особенно нужен, но из-за сложившейся ситуации у людей "связаны руки".