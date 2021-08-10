Жители Алейска пожаловались на перебои в поставках газа в баллонах

Жители Алейска в социальных сетях пожаловались на перебои с поставками газа в баллонах. Людям предлагают вставать в очереди на доставку через месяц.
"Газовые баллоны везите на себе или нанимайте такси. У нас нет транспорта, отвечает сегодня газовая компания", – написали местные жители.
По словам горожан, им предлагают записываться в очередь после 20 августа, а доставка в этом случае будет оформлена только в сентябре.
По словам представителей компании "АлтайГазСервис", проблема заключается в том, что у фирмы нет водителей. С газом и транспортом проблем нет, но вот за "баранку" сесть некому.
Жителям Алейска от этих объяснений не легче. Горожане отмечают, что в сезон заготовок газ им особенно нужен, но из-за сложившейся ситуации у людей "связаны руки".
Комментарии
А как в Алтайский край доставляется сжиженный газ? Его из природного газопроводного сжижают?
Уверен, за "баранку" есть кому сесть. Вероятно, низкая оплата данного труда основная причина.
Когда в системе монополия, то результаты работы как раз описаны в этой новости. Где есть конкуренция, там нет подобного бардака. Будет в Алейске пять компаний возить газ, и сразу станет всё хорошо.
10.08.2021 11:53
Economist
Будет в Алейске пять компаний возить газ, и сразу станет всё хорошо.
Как показывает практика, конкуренция уничтожается слиянием и/или сговором в цене.
Компаний можно создать сколько угодно, только вот как говорил тов. Сталин "Кадры решают все".За баранку кого сажать, если основная масса работающих либо уже имеет работу и шило на мыло им зачем менять, либо на северах вахтой, как то так.
На фото фреоновый баллон.
Не правильная формулировка.
Не "у нас нет водителей" , а мы не можем найти лоха, который за 12 тысяч будет работать от рассвета до заката, балконы грузить , машину ремонтировать и т.д.
Люди не хотят работать в общем
Там еще все не так просто с требованиями безопасности, не забывайте что газовоз это спецтранспорт и за его руль кого попало не посадишь. Пока у них грузчики были они еще худо бедно работали не смотря на маленькую зарплату, когда же эффективные менеджеры решили сэкономить и возложить почетные обязанности грузчика на водителя начались проблемы.
10.08.2021 11:53
Economist
Будет в Алейске пять компаний возить газ, и сразу станет всё хорошо.
10.08.2021 12:08
- гость -
Как показывает практика, конкуренция уничтожается слиянием и/или сговором в цене.
УК РФ Статья 178. Ограничение конкуренции