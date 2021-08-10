Волонтёры акции #МыВместе возобновили работу в Алейске

Волонтёры акции #МыВместе возобновили свою работу в Алейске. 9 августа в городе состоялся торжественный запуск муниципального штаба взаимопомощи.

Акция появилась в России в марте 2020 года, с началом пандемии коронавируса. Её цель – помочь пожилым людям и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Каждую волну пандемии COVID-19 добровольцы доставляли домой всем нуждающимся продукты питания и лекарства. С самого начала акцию активно поддержал проект "Победа в каждом из нас".

За несколько месяцев 2020 года в Алтайском крае появилось около 6 тысяч участников акции, которые помогли более чем 40 тысячам человек. Волонтёры-медики продолжают и сейчас оказывать помощь в больницах, доставлять амбулаторным больным наборы бесплатных лекарств, поддерживать работу пунктов вакцинации.

Теперь помогать нуждающимся будут и в Алейске, что очень важно с учётом непростой эпидемиологической ситуации, – ежедневно около 10 жителей города заболевают коронавирусом.

Идею поддержали в Управлении молодёжной политики края, администрации Алейска и волонтёры краевого штаба акции. Официальная церемония открытия состоялась в культурно-досуговом центре. На ней присутствовали все инициаторы и заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Волонтёры из Барнаула провели инструктаж безопасности для алейских добровольцев. А после все гости нарисовали открытки с добрыми пожеланиями для врачей ковидного госпиталя. В этот же день участники акции #МыВместе начали оказывать помощь нуждающимся. А в больницу Алейска отвезли апельсины. Этот фрукт и оранжевый цвет уже давно стали символами акции #МыВместе.

Кроме того, на официальной церемонии запуска акции взаимопомощи #МыВместе объявили о том, что Алейск выиграл конкурс и вскоре здесь откроют "Муниципальный центр поддержки добровольчества". Подобные центры для волонтёров появятся ещё в шести городах края: Барнауле, Рубцовске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби и в Славгороде.